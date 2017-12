Cifuentes hará campaña en Cataluña y viajará el lunes a Badalona

4/12/2017 - 22:19

La presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad, Cristina Cifuentes, hará campaña en Cataluña de cara a las próximas elecciones del 21 de diciembre en esta comunidad y viajará el lunes próximo, 11 de diciembre, a Badalona.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Voy a ir a Cataluña en campaña electoral, el lunes que viene voy a ir a Badalona", ha anunciado Cifuentes en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, donde se ha referido al papel del presidente de su partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, en la crisis de Cataluña.

Preguntada por su actuación, Cifuentes está "convencida" de que hizo "todo lo posible" para evitar la crisis pero el causante de la misma no "es el gobernante que aplica la legalidad" sino "la clase política catalana" liderada por Carles Puigdemont y todos sus consejeros que "dieron un golpe de estado", y se "saltaron la Constitución y el estado de derecho".

Y es que para Cifuentes el problema en Cataluña "ya no era independencia sí, independencia no" sino la "legalidad sí o legalidad no". Por eso, entiende que lo que se hizo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución "fue restablecer la legalidad" y permitir que el próximo 21 de diciembre haya unas elecciones "democráticas" y no el "pseudo paripé que hicieron", ha concluido.