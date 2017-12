Trabajadores de Cetursa-Sierra Nevada desconvocan la huelga los días 7 y 9 de diciembre

4/12/2017 - 23:02

Unos 350 trabajadores de la plantilla de Cetursa Remontes en Sierra Nevada finalmente no llevarán a cabo la convocatoria de huelga los días 7 y 9 de diciembre, después de la celebración este lunes de una asamblea en la sede de Comisiones Obreras en Granada, si bien se mantendrán a la espera del cumplimiento de lo pactado por parte de la dirección de la empresa y acuerdan de momento continuar adelante con la jornada de huelga del día 16.

GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)

Los paros están previstos para toda la jornada del 7 de diciembre, y con carácter parcial los días 9 y 16 de diciembre, conforme al calendario anunciado el pasado 24 de noviembre después de concluir sin avenencia una reunión mantenida con la empresa en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales para abordar sus condiciones de trabajo.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, Agustín De la Cruz, explicó en rueda de prensa que la convocatoria de huelga se había planteado debido a "los sucesivos incumplimientos, por parte de la dirección de Cetursa, de los acuerdos alcanzados en mediación", lo que había producido "la desconfianza de la plantilla".

De la Cruz ha pedido a la Junta de Andalucía que "actúe como garante" en el caso de alcanzarse un nuevo acuerdo entre la dirección de Cetursa y la representación de los trabajadores.

La plantilla reclama el cumplimiento de turnos de cuatro días de trabajo y tres de descanso, en virtud a una mejora de la salud laboral de los trabajadores que sufren cambios bruscos de altura cada vez que acuden a sus puestos.

Además, el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Vargas (Comisiones Obreras), contabilizó un déficit de plantilla de 104 trabajadores "que no se contrataron en su momento y que ahora se suplen con contrataciones de carácter temporal, realizadas sin contar con el comité de empresa".

También hay "numerosos trabajadores fijos discontinuos no pueden percibir el desempleo porque no cotizan el tiempo suficiente", mientras que hay un "exceso de horas extraordinarias y de descansos no disfrutados".

CCOO ha llevado la gestión de Cetursa al Parlamento de Andalucía, ha solicitado una auditoría y ha considerado que el reciente informe de la Cámara de Cuentas incide en "una gestión económica con cuentas deficitarias".

El comité de empresa, en el que con CCOO también están representados los sindicatos UGT y CGT, trabaja, en este sentido, para "recuperar derechos adquiridos, que se perdieron con el periodo de crisis y que evidentemente a los directivos de esta empresa pública no les ha afectado".