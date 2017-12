El alcalde de Argentona (CUP) no declara al considerar que el fiscal no tiene ya competencia

5/12/2017 - 13:47

La CUP asegura que desobedecerá por "responsabilidad política"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo (CUP), se ha negado este martes a entrar a declarar por orden de la Fiscalía en la Ciutat de la Justicia por presutos delitos de desobediencia, prevaricación y obstrucción por el 1-O al considerar que el fiscal ya "no tiene competencia territorial" en Catalunya.

En declaraciones a los medios acompañado de la 'número 2' por Barcelona de la CUP, Maria Sirvent, Calvo ha afirmado que una república catalana es una realidad en construcción, por lo que "un fiscal español no puede actuar, no tiene competencia, sus órdenes no tienen eficacia" en Catalunya.

Calvo ha lanzado un mensaje al nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar: "La república catalana ya no es propiedad del Estado, y por tanto ni yo ni nadie debería declarar ante un fiscal que no tiene competencia".

Ha asegurado que durante el 1-O actuó en consciencia y no dio órdenes para retirar material de campaña y las urnas ya que, para él, el derecho a voto y de expresión están por encima de cualquier orden injusta de un fiscal, que "está actuando en un país extranjero".

Calvo ha señalado que se está en una fase de instrucción policial y la Fiscalía hace las citaciones, cuyos interrogatorios hace la Policía Nacional: "Un ciudadano de la república catalana no responde citaciones de la Delegación, la Fiscalía y, mucho menos, la Policía Nacional", y ha dicho que cuando le cite un juez ya se tomará una decisión.

Sirvent ha asegurado que Calvo ha sido citado "de forma injusta por obedecer el mandato popular", y ha asegurado que hay instrumentalización de la Justicia por parte del Estado, por lo que han decidido desobedecer.

'A POR ELLOS'

La candidata número 2 de la CUP ha señalado que desobedecerán por "responsabilidad política", y ha reprochado el 'a por ellos' esgrimido por el candidato del PP, Xavier Garcia Albiol, al inicio de la campaña electoral.

Eudald Calvo también ha criticado la afirmación de Albiol y ha dicho que contra esa declaración pondrán una "barrera democrática", y ha dicho que no hay equidistancia posible entre ejercicio de la democracia y aplicación del 155, según él.

Calvo ha pedido la libertad de los consellers y líderes de entidades soberanistas todavía encarcelados, y ha considerado que cada día que se mantienen en prisión es "una injusticia contra la humanidad".

La CUP ha anunciado que durante este martes cede los espacios gratuitos de propaganda electoral "para mostrar apoyo a los presos políticos", con la inclusión de una imagen relativa a los encarcelados en ellos.