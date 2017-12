Los 'agermanats' avisan de que hoy por hoy no prevén respaldar los Presupuestos de 2018

5/12/2017 - 13:55

El diputado no adscrito Alexis Marí ha avisado este martes de que a día de hoy los cuatro ex diputados de Ciudadanos, autodenominados 'agermanats', no prevén dar un voto a favor a los Presupuestos de la Generalitat de 2018 al no haberse producido "avances significativos", aunque "en honor a la verdad hay una invitación a que sigamos tratando ciertas enmiendas".

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Marí ha recordado que ya avisaron que irían viendo "poco a poco si se cumplían las expectativas, las condiciones" que ponían al Consell para aprobar los presupuestos, que "no son muros infranqueables, de 300 metros", y hasta ahora ha habido acercamiento en la parte social, pero en otras cuestiones se mantiene "una distancia kilométrica".

Si esto sigue así, ha recomendado al PSPV que "apriete los dientes e intente negociar con Podemos", que "se fuerce al máximo en coser el balón de los presupuestos con Podemos" porque el apoyo de los cuatro ex de Cs no lo tendrá. Cabe recordar que estos cuatro parlamentarios fueron clave para que la ley de acompañamiento no fuera devuelta al Consell, ante la abstención de Podemos en la toma en consideración de la misma.