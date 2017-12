Las placas de hielo complican la circulación en las carreteras gallegas y provocaron accidentes, pero no de gravedad

5/12/2017 - 14:04

Cuatro turismos afectados por una salida de vía en San Cibrao das Viñas y varias actuaciones de esparcimiento de sal para evitar deslizamientos

SANTIAGO/ OURENSE / PONTEVEDRA, 5 (EUROPA PRESS)

Las placas de hielo derivadas de las temperaturas que han alcanzado los varios grados bajo cero han complicado la circulación en las carreteras gallegas esta jornada de martes, en el inicio de la segunda fase del puente de la Constitución. De hecho, se han producido incidentes de tráfico y algún accidente en la mañana, pero no de gravedad.

Concretamente, cuatro turismos se vieron implicados en una salida de vía en el polígono industrial de San Cibrao, en Ourense, y una mujer fue atendida, según el último parte, por los servicios sanitarios. El 061 confirmó a Europa Press que recibió el alta voluntaria.

Los hechos ocurrieron sobre las 9,00 horas de este martes cuando, por culpa del hielo, un particular indicó que perdió el control de la furgoneta que conducía e impactó contra otro turismo que estaba estacionado, si bien finalmente fueron cuatro los turismos que se vieron implicados, como ratificaron los agentes de tráfico que se desplazaron.

Además del personal sanitario, el 112 alertó a los Bomberos de San Cibrao, el GES, de Pereiro de Aguiar y efectivos de Protección Civil de la localidad. Una vez en el punto, señala la Central de Atención ás Emerxencias, los miembros del GES confirmaron la retirada de los vehículos y procedieron junto con los efectivos de Protección Civil a desparramar sal por la calzada para evitar que el hielo provocara otros accidentes.

OTRAS ACTUACIONES POR PLACAS DE HIELO

De hecho, no ha sido la única actuación que se ha llevado a cabo en las carreteras gallegas como consecuencia de las placas de hielo. Una de ellas, se llevó a cabo en Agolada (Pontevedra), en donde un particular avisó de placas en la EP-6009, en Brántega y que no podía continuar la marcha.

En Lalín, miembros del GES anunciaron su salida para echar sal en la carretera, en el lugar de Estivelle. A Cañiza fue otro de los ayuntamientos afectados, a la altura de O Couto, mientras que otra persona alertó de que en el lugar de Cernadas, en el ayuntamiento de Avión, no podía salir de su casa debido a este problema.

Por su parte, efectivos de Protección Civil de Os Blancos salieron a esparcir sal por las carreteras del municipio y en Santiago de Compostela se recibió aviso de la presencia de placas de hielo en la avenida de Ferrol, lo que hacía que transeúntes "resbalasen y cayesen" al suelo.

Entre las incidencias registradas, agentes de Tráfico solicitaron al 112 en Galicia la salida de personal del servicio de mantenimiento de la carretera por placas de hielo en la AP-53, en A Estrada (Pontevedra).

OTROS ACCIDENTES DE TRÁFICO

Al margen de las complicaciones en la circulación derivadas del hielo, el ayuntamiento de Oroso ha registrado un accidente de circulación en el que se vieron implicadas una madre y su hija, ambas trasladadas en ambulancia asistencial, según confirmó el 061, al Hospital Clínico de Santiago.

El vehículo en el que viajaban la mujer, de 48 años de edad, y que responde a la identidad de MJ. H. R. y su hija, de siete años, colisionó contra otro turismo sobre las 9,30 horas en la carretera de Garabanxa, a la altura del colegio público de la localidad.

Fueron avisados el 061 y la Policía Local, así como Protección Civil y los miembros del parque comarcal de Bomberos de Ordes.

Asimismo, una mujer de 48 años de edad fue trasladada a un punto de atención primaria, según confirmó el 061 a Europa Press, después de sufrir un atropello en Carballo (A Coruña), en la calle de la Estrella, al lado del balneario.

La Central de Atención ás Emerxencias (CAE) avisó al 061-Urxencias Sanitarias, a la Policía Local y a Protección Civil.