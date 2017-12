El Consejo de Gobierno "tumba" las 16 enmiendas del PP a los presupuestos por implicar minoración de ingresos

5/12/2017 - 14:04

El Consejo de Gobierno de la presente semana ha acordado "tumbar" las 16 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a los presupuestos de Castilla-La Mancha para el 2018, y que habían sido remitidas al Ejecutivo, por implicar minoración de ingresos y "un recorte de 160 millones de euros del Estado de Bienestar".

TOLEDO, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, quien ha explicado, "con una mezcla de alivio y estupor", que todas estas enmiendas suponían una minoración de los ingresos de la región, que no solo haría imposible cumplir el objetivo de déficit sino, "y lo más grave, un nuevo fascículo de los recortes".

"El PP, vía enmienda, plantea seguir recortando por valor de más de 160 millones de euros. La mitad de esa reducción vendría de reducir los impuestos de trasmisiones patrimoniales. Si alguna persona quisiera vender un cigarral, un casoplón, un cortijo, el PP quiere que le salga más barato. Es el 50 por ciento de lo que quieren bajar los impuestos el PP".

A modo de ejemplo, Hernando ha dicho este martes que los 160 millones que los 'populares' pretenden recortar del presupuesto para el próximo supondrían la supresión del plan de infraestructuras educativas, de la convocatoria, por valor de 40 millones, para la discapacidad o la paralización de las obras en ocho centros de salud, actuación que el Gobierno regional cifra en 40 millones de euros.

"El PP sigue empeñado en recortar desde la oposición. Esto no es un error, esto demuestra que no recortan por necesidad sino por convicción porque no creen en la sanidad ni la educación pública, ni en las convocatorias de la discapacidad. Creen que los que más tienen son los que menos tienen que aportar", les ha afeado Hernando.