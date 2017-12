Movistar Riders y Giants Gaming, únicos clubes con representantes en las Finales de la Superliga Orange

5/12/2017 - 14:05

La octava edición de Gamergy acoge la fase final de la Superliga Orange de League of Legends, Clash Royale y Counter-Strike: Global Offensive, en las que Movistar Riders y Giants Gaming son los únicos clubes con representantes en las Finales de los tres juegos.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Con el cierre de la temporada regular de Clash Royale, disputado el pasado fin de semana, se bajó la persiana a las tres competiciones nacionales que ha organizado este curso la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), del Grupo MEDIAPRO.

En Gamergy se coronarán los mejores equipos de España del mencionado título de Supercell, así como de League of Legends y de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Giants Only The Brave, campeón de la temporada regular de League of Legends, es el máximo aspirante a dominar la Grieta del Invocador durante el fin de semana de Gamergy, el gran evento de eSports que organizan LVP (Grupo MEDIAPRO) e IFEMA Feria de Madrid.

La escuadra malagueña, que hace unos meses consiguió el ascenso a la LCS Europea, mantiene el bloque con el que ha dominado toda la temporada, en la que sólo ha cedido un mapa. MAD Lions E.C., segundo clasificado, cuenta con varios jugadores que levantaron el título en el mes de junio con ThunderX3 Baskonia y se presenta como la gran alternativa a los gigantes.

La temporada regular de CS:GO también ha tenido como "gran dominador" a Giants Gaming, que como sus compañeros de League of Legends sólo ha cedido un mapa en todo el curso. Curiosamente, los gigantes también se verán las caras en Gamergy con MAD Lions E.C. y también son favoritos, aunque en este caso su principal competidor por el trono del CS:GO nacional debería ser Movistar Riders, protagonista de la otra semifinal contra KPI Gaming. Riders y Giants son los dos únicos clubes que cuentan con representantes en las tres disciplinas.

Por lo que respecta a Clash Royale, serán ocho y no cuatro los equipos que tendrán derecho a pelear por el título de la Superliga Orange. Arctic InnJoo llega a las Finales como campeón de la temporada regular, aunque se espera que equipos como Team Queso o Giants Gaming mejoren sus prestaciones respecto al curso regular.

El campeón del título de Supercell se conocerá el domingo 17 de diciembre, aunque Clash Royale será protagonista desde el viernes. El día 15 de diciembre se pone en marcha el Gamergy Masters, un torneo individual de Clash Royale en el que participan 16 de los mejores jugadores del mundo.