UGT y CCOO critican el pacto sobre horarios comerciales: "En el día de ayer vivimos otra vez una pantomima"

5/12/2017 - 14:12

Los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV han criticado el acuerdo que se alcanzó este lunes en el Observatorio de Comercio de la Comunitat Valenciana, que permitirá a las ciudades de València y Alicante abrir 38 festivos al año, ya que han reprobado que durante el encuentro "se ignoró" la opinión de las organizaciones sindicales, por lo que no descartan "agotar las vías judiciales".

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

"En el día de ayer vivimos otra vez una pantomima con el acuerdo entre la administración y los distintos miembros del Observatorio de Comercio, donde nosotros dejamos claro y patente que estábamos en contra de este pacto", han subrayado ambos en un comunicado conjunto.

En este sentido, ha subrayado que no están dispuestos "a que se les utilice" ya que han explicado que en la reunión no se presentaron propuestas, ni se les había pedido "nada" para abstenerse. "Alguien deberá explicar que interés existe en tergiversar los hechos", han insistido.

"Nuestra postura es clara y es contraria a este acuerdo porque no podemos entender que para rebajar a 8 municipios los domingos y festivos aperturables, 534 municipios de la Comunitat Valenciana tengan que aperturar un festivo más", han subrayado.

Asimismo, han considerado que estas aperturas "no responden a una necesidad, no generan empleo de calidad y perjudican la conciliación de vida personal, laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras del sector". "No estamos dispuestos a renunciar al derecho a agotar las vías judiciales en estas cuestiones porque no compartimos los criterios para determinar estas aperturas", han manifestado.

A su juicio, son "los políticos los encargados de promover y promulgar las leyes" y de las organizaciones sindicales "respaldarlas o denunciarlas". "No podemos olvidar, estas aperturas van también en perjuicio del pequeño y mediano comercio", ha remarcado para enfatizar que CCOO y UGT no dejarán "de luchar, demandar y manifestarnos en contra de las aperturas en domingos y festivos".