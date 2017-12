El PSOE cree que Ciudadanos aún "puede estar de acuerdo" con su presupuesto y llevará la enmienda a la totalidad

5/12/2017 - 14:32

La portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, ha creído hoy que Ciudadanos aún "puede estar de acuerdo" con su presupuesto alternativo y presentará una enmienda a la totalidad al presentado por el Gobierno de La Rioja.

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, y a pesar de que el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha visto diferencias "insalvables" en materia de fiscalidad, ha creído que está "vigente" la posibilidad de llegar a un acuerdo.

"Porque esa parte insalvable de los impuestos es una parte de los ingresos, y en la parte voluminosa creemos que pueden estar de acuerdo", ha explicado al tiempo que ha insistido en que los presupuestos socialistas "son una oportunidad para La Rioja" y, por tanto, el PSOE va a presentar una enmienda a la totalidad a los del Gobierno.

Ha rechazado, no obstante, como le ha pedido Podemos en una reunión celebrada hoy entre ambas formaciones, unir a su propuesta una moción de censura al Gobierno. "No podemos plantear una moción de censura ahora porque nos interesa el crecimiento de la región, no nos interesa desestabilizar, y no tenemos afán de gobernar a cualquier precio", ha dicho.

Ha considerado, incluso, posible que el Gobierno 'popular' de Jose Ignacio Ceniceros pueda poner en marcha unos presupuestos elaborados por el PSOE. "Si ellos quieren incorporar cuestiones nuestras", ha dicho al tiempo que ha reconocido que "sería la primera vez".

Frente al hecho de que Ciudadanos rechace una subida de impuestos (y por eso vea diferencias insalvables) ha relatado cómo, "ayer, en una reunión con la empresa familiar" estos empresarios destacaron "que el Impuesto de Sucesiones puede representar una carga grande".

"Tenemos cabeza y sabemos que determinados impuestos hay que bonificarlos; pero las altas rentas, que colaboren un poquito más", ha indicado.

Por último, ha señalado: "Si no sale adelante la enmienda a la totalidad trabajaremos con el presupuesto del gobierno, pero estoy segura de que una parte grande de este presupuesto alternativo lo van a hacer suyo Ciudadanos y Podemos, vía enmiendas parciales".

PLAN EFECTO FRONTERA

La propuesta del PSOE, que se conoció ayer en una reunión con Ciudadanos y que hoy a detallado a Podemos, incluye eliminar la bonificación del Impuesto de Patrimonio, para que "los que más ganan tienen que aportar más".

Pero, ha subrayado Andreu, "la medida más importante es el Plan Especial de Financiación de Efecto Frontera" a través den artículo 46 del Estatuto de Autonomía, que supone basar el crecimiento demográfico en un crecimiento industrial a través de la exigencia de ese efecto frontera reconocido en el Estatuto.

El PSOE planea, durante cuatro año, ingresos de sesenta millones de euros anuales "que nos corresponden", ha subrayado, porque "nunca se ha negociado, y es un derecho y está reconocido en el estatuto".