Podemos pide al Gobierno asturiano que asuma sus propuestas porque son "de sentido común"

5/12/2017 - 14:59

El secretario general de Podemos y diputado regional, Daniel Ripa, ha instado al Gobierno asturiano, de signo socialista, a que asuma sus propuestas en materia presupuestaria porque, según ha afirmado Ripa, son "de sentido común". En este punto, Ripa se ha referido a la extensión de la red de 0-3 años universal y gratuita, la reducción de las listas de espera en Sanidad o la lucha contra la emigración juvenil.

OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

Ripa se ha pronunciado en estos términos en el turno de fijación de posiciones en la comisión parlamentaria que analiza el proyecto de presupuestos generales de Asturias, donde ha comparecido este martes el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, acompañado de su equipo.

"Año tras año prometen cosas que no ejecutan", le ha reprochado Ripa, que ha reconocido algún avance en el documento elaborado por el Principado. Ha advertido a los socialistas que no esperen vincular el futuro de las cuentas asturianas al proceso interno de la dirección de Podemos en Asturias. Ha criticado Ripa los "recortes" en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y ha pedido a Martínez que no vuelva a "paralizar" la ley que contemplaba la unidad anticorrupción.

El Gobierno asturiano está sustentado por 14 de 45 diputados en un fragmentado parlamento regional en el que el PP cuenta con 11 parlamenttarios, Podemos con 9, IU con 5, Foro con 3 y Ciudadanos con 3. De esta forma, los socialistas están obligados a buscar apoyos si quieren sacar las cuentas adelante.

Por parte del PSOE ha tomado la palabra el diputado Marcos Gutiérrez, quien ha calificado el proyecto de "realista, progresista y comprometido con los ciudadanos". En clara alusión a Podemos, Gutiérrez ha pedido que se tenga más en cuenta a los ciudadanos y que se abandonen los "postureos", advirtiendo que una prórroga presupuestaria sería negativa.

En IU sí han mostrado una actitud más positiva hacia las cuentas que ha presentado Martínez. La diputada Concha Masa ha reconocido que el presupuesto tiene un carácter "expansivo, inversor y social". Ha dicho que su grupo tiene "buena disposición" hacia un entendimiento.

Muy críticos con las cuentas presentadas por Martínez han estado, sin embargo, los diputados del PP, que han acusado al Gobierno de presupuestar de nuevo las mismas partidas. El turno de preguntas resultó muy agrio, con acusaciones mutuas de "demagogia" por parte y parte.

Desde Foro no han ocultado su rechazo a las cuentas y a las formas del Ejecutivo. Su diputado Pedro Leal ha reprochado a Martínez que elabore unas cuentas "ficticias" porque luego no invierten lo previsto. Además, ha dicho que en materia de subvenciones "siempre se cuela alguna para algún amiguete que otro".

La diputada de Ciudadanos Diana Sánchez ha querido dejar claro que si el proyecto no se aprueba no es por culpa de los grupos de la oposición, sino por un Gobierno que no ha sido capaz de llegar al trámite parlamentario con un acuerdo. Ahora, una vez registrados, es mucho más difícil negociar, ha explicado. "Este presupuesto nació fallido y morirá el día 22 de diciembre", ha sentenciado, en alusión a la fecha en la que tendrá lugar la sesión plenaria del debate de totalidad.