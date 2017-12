Domènech (CatECP) quiere una hacienda propia y recuperar la bilateralidad

Propone crear una banca pública y subir el salario mínimo a 1.000 euros

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El candidato de CatECP a las elecciones catalanas, Xavier Domènech, ha afirmado este martes que su formación quiere llegar a un pacto político, que lleve a acuerdos económicos y sociales, recupere la "bilateralidad" perdida en Catalunya con el Estado para interlocutar de tú a tú, y que permita construir una hacienda propia catalana, con la capacidad de controlar todos los tributos.

En una conferencia en el Círculo de Economía en Barcelona, ha defendido que este acuerdo sirva para "superar el marco estatutario", ya que ve el marco autonómico obsoleto en toda España, pero sobre todo en Catalunya, donde lo cree el 70% de la población, ha dicho.

Ha defendido que este acuerdo deberá "clarificar y ampliar" las competencias exclusivas, compartidas y cedidas, y permitir que Catalunya recupere la vocación de estar a la vanguardia de innovación, lo que ha dicho que hace tiempo que se perdió, y espera llegar a un nuevo pacto social que blinde los derechos sociales.

ACUERDO DE INVESTIDURA

Al ser preguntado por si se sentiría más cómodo apoyando la investidura del líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont; la de Cs, Inés Arrimadas, o con unas nuevas elecciones, Domènech ha dicho que el escenario más cómodo sería con él como presidente, y ha rechazado apoyar una investidura que "represente unilateralidad", así como lo que representa Cs.

"Sí vemos nuevas mayorías que nos permitan llegar a la presidencia", ha añadido, y ha considerado fundamental un referéndum pactado, al que se debería llegar con un debate catalán entre todos los partidos y posteriormente en el Congreso, y ha dicho que un 80% de catalanes son partidarios de esta consulta.

"No podemos estar siempre atrapados en hojas de rutas y calendarios donde nos dicen que no se puede hacer nada hasta que pase una cosa; y hasta que pasa una cosa no se avanza nada", porque ha defendido que para CatECP también es fundamental que la economía y la sociedad avancen.

MODELO CATALÁN LABORAL

En lo económico, se ha mostrado partidario de crear una banca pública que permita fomentar la innovación en sectores estratégicos --lo que ha dicho que se está estudiando en País Vasco y Navarra-- así como "avanzar hacia un modelo catalán de relaciones laborales".

También ha defendido un salario mínimo de 1.000 euros, para reactivar el consumo interno, entre otras cosas, así como convenios colectivos catalanes e incrementos salariales que se basen en el IPC real.

Ha apostado por un plan de reindustrialización, con un pacto que lleve a una transición energética hacia soluciones más verdes, ante la falta de alternativa "clara" para el petróleo y el reto ecológico.

También ha apuntado la necesidad de reforzar la inversión para bajar índices de paro en Catalunya --ha mencionado comarcas como Montsià (Tarragona) y Anoia (Barcelona)--, apoyar al tejido industrial de las pymes y autónomos, y desarrollar infraestructuras de transporte, entre las que ha mencionado el Corredor Mediterráneo y Rodalies.