Plataforma de Solidaridad con Inmigrantes tilda de "circo" visita de diputados y senadores a cárcel de Archidona

5/12/2017 - 15:15

"La visita fue un circo". Así ha calificado el portavoz de la Plataforma de la Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, Gabriel Ruiz, la visita al centro penitenciario del municipio malagueño de Archidona que tuvo lugar el pasado viernes por parte de diputados y senadores.

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Con esta actuación, han explicado este martes, se ha "intentado dar un lavado de cara a las instalaciones y las condiciones de los internos".

En este sentido, el también técnico de intervención social de Médicos del Mundo, Gabriel Ruiz, ha asegurado que no dejaron acceder a las organizaciones sociales para poder corroborar el "buen" estado de los inmigrantes y del propio lugar porque "sabemos cómo es un Centro de Internamiento de Extranjeros, y no es lo que hay en Archidona".

Respecto a esto, el secretario de organización de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Francisco José Macedo, ha apuntado que no les dejaron entrar a la cárcel porque "al igual que ellos --Plataforma de solidaridad con los inmigrantes de Málaga-- saben lo que es un CIE, nosotros sabemos lo que es una cárcel".

Así, ha indicado que "una prisión no es un almacén de personas". Hay que garantizar la asistencia médica, la limpieza, vigilancia y la asistencia social, ha explicado. "Cuando fueron los parlamentarios harían lo mismo que hacen cuando van visitas a la prisión, enseñar los sitios bonitos: gimnasio, enfermería, jardines... Pero, si no hay equipo médico, medicamentos, y profesionales esos lugares "no sirven de nada", ha insistido.

A estas afirmaciones, han asegurado, han llegado tras ver el informe del Defensor del Pueblo y escuchar las declaraciones de parlamentarios y policías. Así, la Unidad de Intervención Policial es la que, "con las protecciones puestas", vigila a los internos e "incluso organiza las comidas", han asegurado.

"La realidad es que los propios policías han reconocido que se han tenido que desplazar hasta la farmacia más cercana para obtener la medicación que necesitaban los internos", han manifestado. Esto "muestra la falta de equipamiento sanitario y de farmacia en el propio centro".

En la misma línea, Gabriel Ruiz ha indicado que estos inmigrantes han permanecido "como mínimo, 12 días con la misma ropa", pues el servicio de lavandería no se contrató hasta "un día antes de la visita de senadores y diputados".

"IMPROVISACIÓN"

"Muchas cosas se solucionaron milagrosamente" el pasado viernes, ha apuntado irónicamente el integrante de Médicos del Mundo, quien ha explicado que, a la llegada de los parlamentarios, había un cartel en la puerta de la cárcel en el que se indicaba el horario de visita para las familias, "algo que había sido muy criticado".

Así, ha indicado que "estaba medio torcido y pegado de mala manera". Fue un "cartel improvisado" para cuando llegara la visita. Tampoco hasta ese día, ha criticado Ruiz, la calefacción estuvo en funcionamiento.

En este sentido, "los parlamentarios comprobaron que en las dependencias del interior donde esta la policía sí hay calefacción, pero en muchas zonas de la cárcel hacía bastante frío". Sin embargo, ha continuado, "los inmigrantes apenas llevaban ropa de abrigo".

"Como indica el Defensor del Pueblo en su informe, todos los internos no han podido acceder a sus teléfonos móviles y cargadores", han señalado. Por tanto, hay muchos que no han podido establecer contacto con el exterior ya que "tampoco hay un teléfono público accesible".

Además, "no tenemos constancia de que se haya subsanado el problema del agua corriente y los parlamentarios tampoco pudieron corroborarlo".

En cuanto al problema del agua que, desde la Plataforma de solidaridad con los inmigrantes de Málaga, aseguran "no es potable", Macedo ha explicado que antes de que saliesen los autos de los jueces que "permitían" el internamiento de los inmigrantes en Archidona, ya se había comenzado a recoger agua embotellada de la cárcel de Alhaurín para ser trasladada al centro penitenciario Málaga II.

ACTUACIONES LEGALES

En este sentido, el miembro de Acaip ha explicado que, desde la organización, han presentado dos querellas criminales. Una en Archidona por detención ilegal, "ya que una persona no puede entrar a la cárcel sin un mandamiento de prisión". Y la otra en el juzgado de Vera (Almería).

"Presentamos una querella de triple vertiente por estafa procesal, falsedad documental y desobedicencia" realizadas porque "entendemos que desde el Ministerio han dado información errónea a los jueces que dictaron los autos de internamiento".

Por otra parte, el abogado especialista José Luis Rodríguez, de Málaga Acoge, ha explicado que, además de los recursos individuales que se han presentado, desde Andalucía Acoge "hemos hecho un escrito a la Fiscalía para que proceda a investigar por qué están las personas allí internadas".

En este sentido, ha insistido en que "en ninguno de los autos que hemos visto dicen que estén en el centro penitenciario de Archidona", sino que "dicen que estén en la Jefatura Superior de Policía de Archidona, en el centro no penitenciario que se determine, incluso uno dice que estén en el centro no penitenciario del centro penitenciario Málaga II".

Además, se ha trasladado una queja al juez de control de Archidona "que incluso le ha trasladado el defensor del pueblo viendo las deficiencias e incumplimientos tanto de la ley de extranjería como del reglamento que regula los centros de internamiento".

De igual modo, el letrado ha asegurado que está en contacto con el abogado de oficio de Vera "que representa a 12 de los internos". Así, "le transmitimos información de cómo va el procedimiento a ellos" y, de igual modo, con el abogado "tenemos una colaboración jurídica y le informamos de si hay algún elemento que pueda recurrir o incluir".