Ashotel aboga por el "diálogo" y confía en que no haya huelga de camareras de piso

5/12/2017 - 15:18

La patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, ha mostrado este martes su predisposición al "diálogo" con Sindicalistas de Base con el fin de evitar la huelga de las camareras de piso prevista para los días de Navidad y Año Nuevo.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 (EUROPA PRESS)

"No es la primera vez que se produce un anuncio de huelga en el sector hotelero que finalmente no se produce, porque se resuelve en negociaciones previas entre ambas partes. De hecho, este es un sector que cuenta con una importante paz laboral en al menos los últimos veinte años", señala.

La patronal fijará una posición el próximo 12 de diciembre en un Consejo Directivo monográfico, pero ya avanza que su "voluntad" es "llegar a acuerdos antes que enfrentarse a una huelga que no beneficia a ninguna de las partes: ni a empresarios ni a trabajadores".

Asimismo, precisa que la convocatoria solo está impulsada por ahora por Sindicalistas de Base, una "escisión" confrontada con Comisiones Obreras, sindicato que no respalda el anuncio de huelga, y enmarca esta iniciativa, en parte, en buscar "cuota de protagonismo" para ganar afiliados.

Ashotel subraya que se ha ocupado de la situación de las camareras de pisos con numerosas acciones como el encargo de un estudio de clima laboral a una consultora externa, la puesta en marcha de medidas de bienestar laboral o la propuesta de prejubilación a los 58 años y confía en mejorar la satisfacción de los trabajadores que no están contentos.

No obstante, considera que la polémica en torno a las 'Las Kellys' es "importada" de otros territorios turísticos o Comunidades Autónomas donde este colectivo no forma parte de las plantillas de los establecimientos hoteleros, sino que están externalizadas, algo que no sucede en la provincia tinerfeña, donde el convenio colectivo prohíbe la subcontratación.