PSE de Barakaldo propone ampliar las ayudas a la formación a los estudiantes de la Escuela de Idiomas y los opositores

5/12/2017 - 15:21

El PSE-EE de Barakaldo (Bizkaia) ha propuesto ampliar las ayudas a la formación a los estudiantes de la Escuela de Idiomas y los opositores, según ha informado en un comunicado.

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

Los socialistas presentaron este pasado lunes ocho enmiendas a los borradores de normativa presentados por el Gobierno local. El objetivo de estas propuestas es dar cabida en las dos líneas de subvenciones al mayor número posible de vecinos de entre 18 y 35 años, "eliminando determinadas restricciones que había introducido el PNV", según ha explicado el concejal del PSE-EE Edu Castañeda.

En la ordenanza que regula las ayudas a la formación, el Grupo Municipal Socialista plantea introducir dos nuevos conceptos subvencionables, como son los estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas y la formación reglada para las ofertas públicas de empleo (OPEs). Para este último caso, se solicita también ayudas a la compra de libros y el material didáctico de apoyo.

Estos conceptos se unirían a los que ya se recogen en el borrador de ordenanza: los estudios de grado, masters y doctorados, los ciclos formativos y la Formación Profesional Básica o estudios básicos.

Por su parte, en materia de alquiler, el PSE-EE propone eliminar la exclusión que se realiza de los barakaldeses que tienen otra vivienda asignada a su pareja de hecho, que tienen en propiedad un piso atribuido en usufructo y/o uso a otra persona, que tienen alquilada una vivienda de la sociedad municipal Eretza o que tienen alquiladas habitaciones.

MEDIDAS PARA EVITAR ENCARECER LOS ALQUILERES

Los socialistas proponen limitar la subvención a las viviendas cuyo alquiler no supere la cantidad mensual de 700 euros. "Queremos evitar que la parte arrendadora repercuta al cliente el importe de la ayuda. De no incluir esta limitación, se corre el riesgo de encarecer el alquiler medio en nuestra ciudad y, por tanto, no conseguiríamos el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes", ha apuntado Castañeda.

En cuanto a la cuantía de las subvenciones, el PSE-EE propone que se ayude más a las personas que menos ingresos tienen, de forma que los barakaldeses puedan recibir hasta 350 euros, siempre que no superen el 50% del alquiler mensual. Además, el Partido Socialista plantea que las ayudas sean compatibles con otras subvenciones similares.

Por último, el PSE-EE quiere adaptar el cálculo de ingresos de las personas divorciadas a su disponibilidad económica real, restando los importes correspondientes a la pensión por manutención de los hijos e hijas, así como las cuotas hipotecarias mensuales.