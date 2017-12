Carmena lamenta "actitudes imprudentes entre algunos concejales" de Ahora Madrid

5/12/2017 - 15:39

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha lamentado la existencia de "actitudes imprudentes entre algunos concejales" de Ahora Madrid porque "lo que no se puede hacer como concejal de Grupo es trabajar en contra".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Carmena se ha expresado así en una entrevista en Eldiario.es, recogida por Europa Press, al ser preguntada por las críticas internas a cuenta de la antigua operación Chamartín. "En un gobierno uno puede discrepar pero no puede ir contra los proyectos generales. Ha habido actitudes imprudentes entre algunos concejales, que han equivocado que uno pueda tener en última instancia una especie de reserva de conciencia sobre determinado proyecto, pero lo que no se puede hacer como concejal del grupo es trabajar en contra", ha declarado.

"Mientras que haya debate sí, pero una vez que las cosas se aprueban aquello hay que cumplirlo", ha apostillado la alcaldesa. Con respecto a la regla de gasto y las discrepancias entre Ayuntamiento y Ministerio de Hacienda, Manuela Carmena cree que el problema radica en cómo se han acercado a "una actitud de un equipo innovador que cuestiona la interpretación clásica". "Me consta que otros ayuntamientos con órganos de tutela distintos también lo han cuestionado y no han tenido la respuesta que nosotros hemos tenido", ha indicado.

Manuela Carmena ha contestado que la línea que ha seguido el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, es la de todos. "No ha sido una actitud de él, independientemente del acierto que haya podido haber respecto a manifestaciones o algún tipo de expresiones que hayan podido enrarecer más el debate, pero la línea general la aprobamos todos en el Ayuntamiento", ha destacado.

Sí que ha reconocido que "determinadas manifestaciones orales de unos y de otros concejales no eran las más adecuadas para buscar el diálogo necesario para que la interpretación (municipal) de la norma tuviera una buena acogida".

CUALIDADES DE UN BUEN CANDIDATO

Carmena, por otro lado, ha argumentado que los ciudadanos "no pueden elegir a un candidato municipal exclusivamente por su ideología política sino también por sus habilidades para poder llevar a cabo debidamente el trabajo de gestión que debe hacer un político municipal".

"A mí me parece que un buen gestor tiene que tener una gran dosis de empatía, una gran capacidad de negociación, de comunicación y da un poco igual, no es indiferente pero no es trascendente, el que tenga una postura política claramente delimitada. Si no tiene esas habilidades no va a poder hacer bien su trabajo de gestor municipal", ha opinado.

Carmena no ha querido pronunciarse sobre su futuro porque "es muy negativo que alguien esté gestionando algo y todo el mundo esté pendiente de si va a continuar en la gestión o no". "Lo que me importa ahora es hacer bien la gestión. Sobre lo demás, ya veremos", ha contestado, además de que no se siente "imprescindible" porque se hace "trabajo en equipo" con "concejalas y concejales buenísimos".

JULIO RODRÍGUEZ

Tampoco ha querido, por tanto, pronunciarse sobre la posibilidad de incorporar al candidato a la secretaría general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, en una hipotética lista encabezada por ella. A Rodríguez le conoció hace poco y le pareció alguien "muy inteligente y muy agradable".

Preguntada por la situación catalana, Manuela Carmena ha defendido la necesidad de "negociar, hablar, hay que seducir, hay que elogiar, criticar... Para eso seguramente hay que reformar la Constitución, para buscar una adecuación más adecuada a las exigencias que se tienen ahora de lo que fue la estructura del 78".

"Todos los países reforman sus constituciones, es normal, las leyes están al servicio de los seres humanos. Entonces, cuando hay cambios tienen que darse los cambios. A mí me parece que lo que no se puede es vivir en una sociedad en la que haya unos sectores muy importantes a disgusto del marco territorial, eso no puede ser una situación aceptable a largo plazo", ha diagnosticado.