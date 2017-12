IU no ve "creíble" el presupuesto de Espadas y avisa de que tampoco responde a "las necesidades" de Sevilla

5/12/2017 - 15:48

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha manifestado este martes que el proyecto presupuestario del Gobierno local socialista para 2018 "ni es creíble a estas alturas del mandato ni responde a las necesidades básicas" de la ciudad, toda vez que IU apoyó el primer proyecto presupuestario del PSOE pero votó en contra del segundo.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En esta valoración inicial, el concejal de IU ha denunciado que su grupo político no dispone aún de toda la documentación sobre este proyecto, por lo que "un año más el alcalde incumple sus propios plazos". "Luego que no le eche la culpa a la oposición si se alarga el proceso de debate y aprobación", ha apostillado, después de que los presupuestos de 2016 y 2017 hayan estado marcados por los retrasos al no mediar acuerdo político respecto a su configuración.

Según Rojas, aunque Espadas "ha vendido muy bien" su presupuesto para 2018 en lo referente a las grandes cifras, la realidad es que "estamos ante unas cuentas con menos capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos" como consecuencia, entre otras cosas, del pacto alcanzado por el PSOE con Ciudadanos, y apoyado por el PP, para aplicar "una rebaja fiscal que sólo beneficia a una minoría". Igualmente, ha avisado de que en el nuevo proyecto se recogen muchas inversiones que también se contemplaban este año y "no se han ejecutado".

LA "FOTO" DE ESPADAS

Por ello, el portavoz de IU ha cuestionado la credibilidad de un presupuesto que, a su juicio, tampoco responde a "las necesidades" de los vecinos, ni a las prioridades de Izquierda Unida. En su opinión, con estas cuentas Espadas simplemente "busca hacerse una foto inaugurando algo" en un año preelectoral, para que su mandato "no pase en balde". Y es que "hasta el día de hoy este alcalde no ha hecho aún nada significativo para la ciudad".

"Exigimos al gobierno de Espadas que nos dé toda la información sobre el presupuesto cuanto antes y que nos aporte también la ejecución actualizada de las cuentas de 2017", ha enfatizado el portavoz de IU. Asimismo, ha advertido de que "si todas las inversiones previstas para el próximo año son las que ya se recogían en este ejercicio y no se han llevado a cabo, como parece ser, el alcalde le está tomando el pelo a la ciudad".

"A estas alturas de la película, en IU ya conocemos de sobra las formas de actuar de este gobierno, sus continuos incumplimientos y su incapacidad para ejecutar sus propios presupuestos", ha aseverado González Rojas, quien ha concluido sus declaraciones asegurando que, en lo que va de mandato, también ha quedado claro que "las prioridades del PSOE no son las de los grupos municipales de izquierdas, por mucho que el alcalde diga que mira hacia nosotros".