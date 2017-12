Cs plantea un Mesa de Trabajo con todos los grupos de la Asamblea para desarrollar una Ley de Vivienda

5/12/2017 - 15:53

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) llevará el jueves al Pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) para que se ponga en marcha una Mesa de Trabajo para el desarrollo de una Ley de Vivienda en la Comunidad que cuente con expertos en la sociedad civil y con los cuatro grupos parlamentarios.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Se presentó aquí un texto legal no constitucional y no salió adelante. Pero eso no significa que no tengamos un compromiso claro con la vivienda. Sigue habiendo desahucios y tenemos problemas sin resolverse. Queremos que se abra una mesa de debate para hablar de vivienda desde el punto de vista turístico, de los desahucios, que sea compatible con el derecho a la propiedad", ha indicado el portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces.

Por su parte, al diputado de Podemos Jacinto Morano le "sorprende sobremanera" la iniciativa de Ciudadanos cuando votó en contra hace unas semanas de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Vivienda Digna que llevaron a la Asamblea colectivos de la sociedad civil.

Así, el parlamentario entiende que era entonces el momento de plantear modificaciones, por lo que la Mesa que plantean ahora es "una intento de lavarse la cara respecto a la dejación de funciones sobre los derechos de la vivienda". "Valoraremos aceptar esta iniciativa si se plantea como base de los trabajos, el texto y el contenido de la ILP rechazada, que es un buen marco de trabajo", ha dicho.

Morano también ha anunciado que en el Pleno del jueves llevarán una pregunta al Gobierno regional para conocer qué medidas tomará para cumplir el último dictamen de la ONU en materia de derecho a la vivienda. "Se trata de una serie de medidas vinculadas a derechos habitacionales, desahucios pero que en la Comunidad no están tomando media alguna, lo cual se agrava con la negativa del PP y Cs de rechazar la ILP. Le preguntaremos si tiene algún plan para incluir en esto y si tiene el objetivo de regular el derecho a vivienda", ha detallado.