El Ayuntamiento de Barcelona rechaza poner el nombre 'U d'Octubre' a un espacio de la ciudad

5/12/2017 - 16:20

El Gobierno municipal de Barcelona ha rechazado este martes una proposición presentada por ERC en la Comisión conjunta del Ayuntamiento para poner el nombre 'U d'Octubre' a un espacio de la ciudad, como "homenaje" al 1-O.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La iniciativa planteaba poner este nombre "como homenaje a los ciudadanos de Barcelona y del conjunto de Catalunya que el pasado 1 de octubre defendieron, de forma cívica y pacífica, escuelas y equipamientos para preservar su derecho a decidir democráticamente el futuro de nuestro país, ante la violencia represora ejercida por el Estado español".

El concejal de ERC Juanjo Puigcorbé ha defendido que "la trascendencia de los eventos del 1-O ha hecho que este día se haya significado para los ciudadanos como un día de referencia" y ha sugerido rebautizar la avenida María Cristina como la avenida U d'Octubre.

El comisionado de Programas de Memoria, Ricard Vinyes, ha rechazado la iniciativa porque ha sostenido que "el transcurso del tiempo es lo que enaltece a un evento", por lo que considera que se debe dejar pasar más tiempo y tomar una decisión pausada, como se hace con los nombres de personalidades fallecidas.

Ante esta respuesta, Puigcorbé ha lamentado la decisión del Gobierno municipal y ha criticado que "cada día se significan más".

DESCARTA ENTRAR EN LA AMI

El PSC ha presentado una propuesta para que, independientemente del resultado de las elecciones del 21-D, el consistorio "no forme parte de ninguna plataforma municipal que no recoja un amplio consenso de los grupos municipales", como la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

La concejal socialista Montserrat Ballarín ha advertido de que "la ruptura del Gobierno municipal ha puesto en evidencia el riesgo que tiene la ciudad de resbalar pendiente abajo empujada por el independentismo", por lo que ha reclamado que BComú no ceda ante las fuerzas independentistas.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha reprochado a Ballarín haber hecho un "amplio discurso electoral" y ha asegurado que no entrarán en ninguna plataforma municipal sin que haya un amplio consenso de los grupos.

PANCARTA POR LOS PRESOS SOBERANISTAS

Asimismo, la CUP ha preguntado al Gobierno municipal por qué ha retirado la pancarta que reclamaba la libertad de los presos soberanistas y por qué ha dejado de iluminar con color amarillo las fuentes y edificios públicos, como dictaminó la Junta Electoral.

La concejal 'cupaire' Maria José Lecha ha asegurado que estos símbolos no implican definirse por ningún partido político y que no afecta a la neutralidad del consistorio ante las elecciones del 21-D.

Pisarello ha contestado que lo han hecho por la decisión de la Junta Electoral, que han presentado un recurso y ya hicieron alegaciones previas en desacuerdo a esta decisión, pero ha recordado que en ayuntamientos donde gobierna la CUP, como Badalona, también se ha hecho y que "una vez la CUP decide presentarse a las elecciones acepta a la Junta Electoral".

'TOP MANTA'

El consistorio ha rechazado dos propuestas de PP y Cs que pedían impulsar medidas para reducir la presencia de vendedores ambulantes, ya que el popular Xavier Mulleras ha alertado de que "el 'top manta' está descontrolado en Barcelona porque ha habido un efecto llamada" y Marilén Barceló (Cs) ha calificado de insuficientes las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento para reducir este fenómeno.

El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha descartado aceptar la iniciativa porque cree que el consistorio está trabajando para encontrar soluciones y que "la solución no pasa por redactar planes, sino por hacer políticas reales".

Además, la Comisión conjunta ha aprobado una propuesta del grupo Demòcrata para instar al Gobierno municipal para que dé "todo el apoyo jurídico, técnico y político" a las entidades y los gestores culturales afectados por la demanda del Ministerio de Hacienda de devolución de los importes del IVA de las subvenciones recibidas en los últimos años, y a no efectuar el pago de este importe hasta que no haya una sentencia firme.