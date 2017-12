Turismo.- La Costa del Sol reconoce tres iniciativas emprendedoras e inicia el segundo Tourism Hub

5/12/2017 - 16:20

Turismo Costa del Sol ha celebrado este martes el acto de entrega de los premios Costa del Sol a las Iniciativas Turísticas Emprendedoras, reconociendo así a tres de los proyectos presentados a la primera edición de este galardón, que busca convertir al destino en un foco generador de ideas y precursora de proyectos innovadores para el desarrollo empresarial.

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Los tres proyectos ganadores de esta primera edición del Premio Costa del Sol a las Iniciativas Turísticas Emprendedoras han recibido 10.000 euros en total: 5.000 euros para la idea mejor puntuada, 3.000 para el segundo premio y 2.000 para el tercero.

El primer premio ha recaído en Dreamed Solutions Made Real por la mejora en la experiencia del cliente en un sector que exige "cada vez más calidad en la atención personalizada" y por apostar por un sector "tan importante" como el gastronómico. El jurado ha destacado la propuesta y su solidez, el equipo promotor, el desarrollo del proyecto y el sistema "moderno" de negocio, así como la innovación.

El proyecto Escapadas del Sur se ha hecho acreedor del segundo premio, por su apuesta por la cualificación del patrimonio interior y natural de la provincia, la mejora en su comercialización y la gestión eficiente de los recursos. La tercera idea premiada es You Tour, que busca mejorar la gestión del destino desde su promoción hacia el mercado exterior utilizando la innovación.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, ha destacado la importancia del turismo para la provincia y su elevada contribución al Producto Interior Bruto. Además, el presidente de la empresa pública y de la Diputación, Elías Bendodo, ha incidido en que la gestión turística es "sinónimo de empleo, futuro, innovación y un campo para el emprendimiento".

TOURISM HUB

Durante el acto se ha informado de la puesta en marcha de la segunda edición de Costa del Sol Tourism Hub, el programa que favorece la creación, atracción e instalación de empresas innovadoras y que sirve para configurar un espacio de sinergias para emprendedores, expertos, empresas y profesionales del turismo.

En la primera edición casi medio centenar de ideas se han presentado para acceder al programa: "es fundamental crear una conciencia colectiva en torno a que no está todo inventado, ni mucho menos".

Antes de la entrega de premios, Bendodo ha subrayado las "ideas brillantes, emprendedoras y de provecho que han salido de los talentos de quienes han aspirado a estos premios", a los que les ha agradecido que hagan patente "que el turismo es un nicho de creación de empleo, de innovación y de futuro, en definitiva".

Ha resaltado también que la Costa del Sol tiene aún "mucho que ofrecer", recordando la importancia de la diversificación de la oferta turística para combatir la estacionalidad del destino: "hoy somos conscientes de que en el marketing, la innovación, el uso de las tecnologías digitales y la inteligencia se encuentra el nuevo universo en el que hay que hacer visible el destino".

Antes de entregar los premios se ha destacado a los participantes en el primer Tourism Hub: My Street Book MSB, Galeota Viajes, Nilva Enoturismo, iURBAN, Past View, Sunshine, Clicorder, Galveztown Brig Adventure, Easy Stay y Málaga Mice. También ha habido una ponencia de Maurice Manders, director de Málaga Demostration and Learning Center at Caterpillar.