Oposición pide a Fomento y Comunidad que solucionen las incidencias en Cercanías, que el PP no ve graves

5/12/2017 - 16:28

Los Grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos han pedido a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Fomento que solucionen las continuas incidencia que en las últimas semanas sufren algunas líneas de Cercanías en Madrid, que el PP no ve graves, aunque esperan que se resuelvan y "todo vuelva a la normalidad".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz parlamentario socialista, Ángel Gabilondo, ha señalado la constatación por parte de muchos usuarios de los "problemas permanentemente" en Cercanías, que a su juicio tienen que ver "con problemas de infraestructuras y de personal y de coordinación del trabajo que están realizando".

"Queremos pedir ayudas para que se agudicen trabajos de coordinación, que se vea si tiene que ver con la falta de personal y que se adopten las medidas oportunas, porque la prioridad absoluta es que el servicio se dé en condiciones de seguridad y eficiente con tantos miles de usuarios afectados. Más allá de esto no nos suele gustar ni alarmar ni limitarnos a denunciar. En resumen: coordinación, infraestructuras y personal", ha manifestado.

Por su parte, el diputado de Podemos Jacinto Morano ha criticado que el Gobierno regional "se lave las manos" en este asunto porque a pesar de que gran parte de las competencias de Cercanías son estatales, también la Comunidad "tiene su parte alícuota de responsabilidad y obligación para trabajar para esto".

"Lo que necesitan los servicios públicos es que se apliquen los recursos necesarios. No sé si el PP y su aliado del bipartido, Ciudadanos, están dispuestos a poner dinero a las infraestructuras. En los Presupuestos no lo hemos visto y no somos optimistas en este sentido", ha señalado.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha recordado que su partido lleva pidiendo mejoras desde hace mucho tiempo, entre ellas el desdoblamiento de la línea C3 y la ampliación desde San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín del Guadalix. "Estamos comprometidos con Cercanías pero tenemos las manos atadas y tiene que ser la Comunidad con Fomento los que decidan los proyectos y en qué plazos se van a ejecutar. Que se apueste en etapas de alta contaminación y avanzar hacia un modelo de transporte eficiente y limpio", ha solicitado.

Por otro lado, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio ha dicho que le sorprende la "extraordinaria puntualidad" que tiene el Cercanías madrileños aunque ha reconocido que existen incidentes y que causan perjuicios a personas, que hay que superar y resolver, aunque "no son graves". Así, espera que en la reunión que mantendrá con Fomento la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, todo se resuelva "y vuelva todo a su cauce habitual".