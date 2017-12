CCOO reclama una subida salarial y la mejora de la salud laboral en el subsector turístico

Comisiones Obreras (CCOO) ha emplazado este martes al Gobierno de Canarias y a Ashotel a promover una subida salarial en el subsector turístico, tal y como ha ocurrido en Baleares, donde se ha aprobado un incremento del 17% en cuatro años.

Además, propone que esa mejora salarial se refuerce con un acuerdo tripartito que promueva la vigilancia de la salud, tanto en el departamento de Pisos como también en Cocinas o Salas, aparte de la mejora de la cualificación profesional, tanto la reglada como la formación continua.

Según CCOO, esta última parte "no debería ser muy compleja porque sería darle empaque y continuidad a los trabajos del Icasel", remarcando que hay "innumerables problemas de salud" que aquejan a las camareras de pisos como cargas de trabajo que conllevan trastornos fisicos y psicosoaciales, enfermedades profesionales no reconocidas o invalideces no reconocidas.

El sindicato apunta que en enero se abre la negociación de la revisión salarial del Convenio Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que tiene un 20% de salarios más bajos que el provincial de Las Palmas y, en cuyo ámbito, existen hasta 40 pactos salariales de empresa con cláusulas discriminatorias por razón de género, como viene denunciando CCOO y recientemente ha confirmado el TSJC en un hotel del sur de Tenerife.

Por ello, propone un incremento salarial acorde con la evolución de los resultados de las empresas que "acorte" la diferencia con Las Palmas y acabe con las "prácticas discriminatorias" que se han venido realizando con camareras de pisos, subgobernantas y gobernantas, y otras profesionales del sector.

Sobre la convocatoria de huelga de Sindicalistas de Base, ha pedido a esa organización que se incorpore a la Mesa de Negociación del Convenio de Tenerife, apoye estas reivindicaciones y "no intente confundir" a las plantillas con convocatorias de huelga "tinta de calamar" mientras recurre la sentencia del TSJC.