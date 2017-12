PP y Cs están dispuestos a transaccionar sus enmiendas presupuestarias para reactivar la carrera profesional sanitaria

5/12/2017 - 16:52

Los portavoces del PP y Ciudadanos (Cs), Enrique Ossorio e Ignacio Aguado, respectivamente, se han mostrado este martes dispuestos a transaccionar sus respectivas enmiendas presupuestarias para reactivar la carrera profesional sanitaria, tras el acuerdo logrado hace unos días entre sindicatos y Gobierno regional sobre esta cuestión.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ossorio ha indicado que el PP presentó una enmienda al proyecto de Presupuestos para el 2018 de 25 millones y Cs de 20, por lo que esperan llegar a un acuerdo que sea "compatible" con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales.

Por su parte, Aguado ha apostado por la recuperación progresiva de la carrera profesional bloqueada hasta ahora y tras "ocho años con promesas incumplidas". También ha indicado que otra de las enmiendas es ampliar el presupuesto de accesibilidad, que esperan aprobar o bien con el PP o bien con Podemos y PSOE. "Nos gustaría que haya una partida en concreto de accesibilidad en concreta. Vamos a necesitar años y que hay voluntad política y recursos para ello", ha añadido.

Por otro lado, preguntado por la presentación tarde de dichas enmiendas en el registro de la Asamblea, el líder regional de Ciudadanos ha explicado que "tuvieron un error administrativo, pero en cualquier caso ha habido voluntad política y la Mesa ha decidido que se tramitan".

"La Mesa tiene capacidad para aumentar los plazos. De una anécdota se ha intentado hacer una noticia que no tiene más alcance. Lo importante es que haya 32 enmiendas de Ciudadanos. Eso es lo importante y eso vamos a debatir en la votación definitiva", ha dicho.

Sin embargo, para el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, a esto "no se le puede llamar detalle menor o anécdota a asuntos que tienen que ver con el reglamento, que tiene rango de Ley".

"Siempre hemos mostrado, y estamos satisfechos de que haya sido así, que si legalmente era viable aceptar esas enmiendas no íbamos a poner obstáculos, una vez comprobado el informe jurídico que garantiza que fuera viable. Queríamos garantizar el cumplimiento del reglamento y desde ahí toda la firma voluntad de ayudar y colaborar para que todos puedan hacer valer sus buenas razones para mejorar los presupuestos", ha esgrimido.

Por su parte, el diputado de Podemos Jacinto Morano ha señalado que ellos "no van a poner obstáculos" a que entren enmiendas porque les gusta el debate parlamentario. Además, ha reprochado a Cs que traigan enmiendas sobre la carrera profesional cuando "han votado en contra" y espera que "el pacto de hierro del bipartito", en referencia a PP y Ciudadanos, no hagan caer las suyas "en saco roto".

Igualmente, Morano ha hecho un reconocimiento a todo el personal de la Asamblea y especialmente al colectivo de ujieres, "cuestionado por un malentendido", en referencia al asunto del retraso en la recepción de las enmiendas de Ciudadanos, que alegó que se las había entregado a tiempo a un ujier de la Asamblea.

Por último, Ossorio ha mostrado su respeto por lo dictaminado por la Mesa del Parlamento autonómico en esta cuestión, ya que la adoptó "por unanimidad" y observó el retraso por "circunstancias extraordinarias". "Respetamos lo que haga la mesa y no tenemos preocupación de que esto signifique que los plazos no existan para nada. Si no valieran los plazos todos el reglamento se vendría abajo y eso no puede ser, sería un caos", ha concluido.