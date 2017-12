Tribunales.-Una juez ordena al Consistorio de Santiponce dar al PA un expediente al ver "vulnerado" su derecho

5/12/2017 - 17:04

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número seis de Sevilla ha ordenado al Ayuntamiento de Santiponce, gobernado en minoría por Carolina Casanova (PSOE), que permita el acceso del Grupo andalucista al expediente administrativo correspondiente a la devolución de un aval entregado años atrás por una empresa con relación a un proyecto inmobiliario.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Según la sentencia del juzgado, emitida el pasado 14 de noviembre y recogida por Europa Press, el PA de Santiponce solicitó acceso al expediente de devolución del aval depositado por la empresa Salteras2000 para un proyecto inmobiliario, toda vez que dicha petición fue "estimada" en mayo de 2017, cuando el Gobierno local poncino habría reconocido al PA "el derecho de acceso al citado expediente".

El litigio, en ese sentido, responde a las acciones judiciales del PA frente a la "inactividad" del Ayuntamiento poncino a dar cumplimiento a dicha petición, toda vez que en el marco del litigio judicial, el Consistorio habría alegado que "no existe el depósito de ese aval".

No obstante, la sentencia aprecia que en un informe municipal previo a la estimación de la petición del PA para acceder a la documentación en cuestión, "no consta que el expediente solicitado no obre en poder de los servicios de la Corporación". "Es más, la propia alcaldesa, en una providencia de fecha 31/05/17 afirma que en la legislatura 2007-2011 fue depositado por Salteras 2000 S.L. un aval por valor de 600.000,00 euros como garantía de las obras de urbanización", detalla la sentencia.

LAS "EVIDENCIAS" DEL AVAL

"Es evidente que dicho aval debió ser depositado en su día, ya que en caso contrario no constarían a la Alcaldía esos datos que se recogen en la providencia. Y en la resolución que reconoce el derecho al actor se alude al volumen del citado expediente, luego son varios los datos que permiten concluir que el expediente de depósito del aval existe, con independencia de que no conste el citado depósito, por motivos que se desconocen, al interventor accidental ni al tesorero", razona el juzgado.

Por ello, el juez estima el recurso contencioso administrativo del PA de Santiponce, considera que el Gobierno local socialista ha "vulnerado" el derecho constitucional del Grupo andalucista a la participación y fiscalización de la actividad municipal y ordena "facilitar el acceso al expediente de devolución del aval de Salteras2000". La sentencia, no obstante, es susceptible de recurso de apelación.