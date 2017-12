Plácido Domingo tras la dimisión de Livermore: "Espero que esto sea una pesadilla y que el teatro siga como va"

5/12/2017 - 17:19

La estrella lírica asegura que seguirá "viniendo y dado apoyo" al Palau de Les Arts

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El cantante y director Plácido Domingo, que ha asistido a la rueda de prensa en la que el hasta ahora intendente-director artístico del Palau de le Arts de València, Davide Livermore, ha anunciado su dimisión, ha expresado su confianza en que "esto sea una pesadilla y que el teatro continúe como va".

El artista, que el próximo sábado abrirá la nueva temporada en el coliseo valenciano con 'Don Carlo' ha estado presente en la comparecencia ante los medios de comunicación ofrecida hoy por Livermore en la que ha hecho públicos los motivos para dejar la institución cultural.

El italiano ha dicho que se va por las "trabas administrativas" que le "impiden" llevar a cabo la labor para la que fue contratado y se ha preguntado si existe un "deseo consciente o inconsciente de cerrar" el coliseo. "Y si lo hay, consciente o inconsciente, no voy a ser cómplice", ha aseverado.

Al término de la rueda de prensa, Plácido Domingo ha hecho notar, a preguntas de los periodistas, el "prestigio" alcanzado por el Palau de les Arts y el "control" que ha habido "sobre todo desde que está Davide", con un "presupuesto con el que se han hecho milagros".

El artista internacional ha incidido también en que "hay que tener cuidado" y mantener la calidad conseguida porque "hay muchísima competencia". Ha advertido de que es "peligroso que el teatro esté en manos de personas que no tengan la experiencia" necesaria, aunque se parta de una voluntad de ayudar más a "elementos españoles o valencianos". "Pero eso no puede ser porque el mundo de la ópera está hecho de nombres internacionales", ha puntualizado.

Además, ha recalcado que el público, --que "mantiene la institución con sus impuestos"-- "quiere calidad y están acostumbrados, malacostumbrados, porque hay mucha categoría en los espectáculos".

Tampoco ha considerado viable que, según asegura Livermore, los cantantes tengan que pasar un proceso de selección público para ser contratados tal y como figuraría en el borrador del Informe de la Intervención General de la Generalitat. "Los cantantes de ópera de primer nivel no vendrían a hacer una audición", ha remarcado.

Domingo, que ha calificado la salida de Livermore de "golpe tremendo" para Les Arts, ha señalado que espera que esta situación "tenga solución y el teatro siga adelante como uno de los grandes, no solo de España, sino del mundo". Y ha añadido: "El teatro está perfectamente dirigido; si está bien no lo rompas".

"SE PUEDE DIMITIR PERO SE PUEDEN CORREGIR LAS COSAS"

Para ello, ha reconocido que le gustaría, "con todo el respeto", que el gobierno autonómico valenciano hiciera una propuesta alternativa a Livermore para que continuara al frente de Les Arts, aunque sea imponiéndole algunos límites a su trabajo en el exterior como director de escena. "Se puede dimitir pero se pueden corregir las cosas", ha apostillado.

"Se puede conversar pero no decirle: 'como usted está haciendo producciones por ahí no puede ser el director artístico'. Yo tengo esa condición en Los Ángeles y me dejan ir porque eso me conecta con todo el mundo y es positivo. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no, eso sería un poco el apocalipsis".

Preguntado por si mantendrá su estrecha vinculación con el coliseo valenciano, Plácido Domingo ha asegurado que lo hará. "Yo seguiré viniendo, a mí València me encanta. Salir a dirigir o cantar con esta orquesta, con el coro, con el grupo de jóvenes cantantes del centro que lleva mi nombre es una gran satisfacción y me tira mucho venir aunque dejara de cantar".

"Por supuesto que voy a dar apoyo a Les Arts. Davide sabe muy bien que yo vendré aquí esté él o no; esto tiene una lógica porque yo no puedo dejar a un teatro donde todos van a necesitar a personas que han estado aquí y que quieren al teatro", ha finalizado.