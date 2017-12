Piezas de algunos oratorios de Handel llegan a la capital gracias a la primera Handeliade

5/12/2017 - 17:18

La Handel Oratorio Society celebrará en Madrid la Handeliada 2017, el primer concierto del Handel Oratorio Choir el que se interpretará una selección de piezas de algunos de los oratorios más destacados del maestro del Barroco tales como 'Ode for the Birthday of Queen Anne', 'Four Coronation Anthems', 'Esther', 'The Foundling Hospital Anthem' y 'Messiah'.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la organización, se trata de un evento navideño que nace "con espíritu de continuidad" y que "aspira a convertirse en toda una tradición", tal y como sucede en otras capitales europeas.

El Handel Oratorio Choir, cuyos integrantes han sido seleccionados para esta ocasión, estará acompañado por el Coro de Niños de La Capilla Real de Madrid y el Coro de Niños del King's College, así como por la Orquesta de La Capilla Real de Madrid. Inma Férez (soprano) y Francisco Braojos (tenor) serán los solistas, y la dirección correrá a cargo del maestro Óscar Gershensohn.

El director de La Capilla Real de Madrid, Óscar Gershensohn, y el director de la Sociedad Coral de Madrid, Alfredo Flórez, han unido sus fuerzas una vez más para hacer realidad un sueño y saldar una cuenta pendiente con el legado musical de G.F. Handel: la creación de la Handel Oratorio Society.

Se trata de un reto cultural que persigue abordar la interpretación de la totalidad de los oratorios sacros compuestos por el gran maestro a lo largo de los próximos años.

Este es, sin duda, un proyecto pionero en España. Y es que, la Handel Oratorio Society nace en consonancia con las Sociedades Handel de todo el mundo que, desde el siglo XVIII, dedican su esfuerzo a la transmisión de una herencia artística inconcebiblemente ignorada en nuestro país.

Así, La Capilla Real de Madrid y la Sociedad Coral de Madrid unen su larga experiencia para llevar a cabo la interpretación integral de los 14 oratorios sacros de Handel, con la creación del Handel Oratorio Choir.

El proyecto apunta a la alta calidad y al profundo respeto al estilo barroco, y en particular al handeliano. Este coro está integrado por cantantes no profesionales, pero con la suficiente experiencia en la música coral.