El 72,2% de los españoles se informa a diario por radio o televisión y sólo un 30% lee la prensa

5/12/2017 - 17:31

El 72,2% de los españoles asegura escuchar o ver las noticias en la radio y la televisión para su información diaria, mientras que la prensa generalista --tanto en papel como por internet-- sólo es la opción cotidiana del 30% de los usuarios, según se desprende del barómetro de noviembre del CIS, publicado este martes y recogido por Europa Press.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El documento destaca que, además de ese 72% que consume información diariamente a través de radio y televisión, hay otro 34,3% que también escucha y ve otros programas de actualidad a través de estos canales. Además, un 36,6% utiliza Internet para obtener información de temas sociales y políticos.

HAY UN 23,4% QUE NUNCA USA INTERNET

Pero, a pesar de esta cifra, el barómetro del CIS revela que uno de cada cuatro españoles (23,4%) aún no ha usado nunca Internet en ningún dispositivo. De ellos, más de la mitad (el 58,1%) no ha accedido nunca a la Red porque no sabe utilizarla o no la entiende.

También destaca, en este sentido, el 13,4% que no lo ha utilizado nunca por que "no le gusta", el 10,1% que dice que "no lo necesita" o el 1,7% que "no confía" en Internet.

Entre quienes sí han usado la Red en los últimos tres meses, un 93,4% aseguró haber participado en conversaciones de Whatsapp y otros métodos de mensajería, como Line o Messenger, y un 72,4% ha usado Internet para participar en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.

A gran distancia aparece un 29,2% que dice haber firmado una petición o una campaña, un 27,2% que ha escrito comentarios sobre temas de actualidad, sociales, políticos o en algún foro, blog o red social, un 24,4% que ha aprovechado para comunicarse con alguna organización o asociación a través de la Red, y un 20% que ha actualizado sus redes profesionales como Linkedin o Inn.