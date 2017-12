La Junta destaca que el alumnado andaluz de 4º de Primaria mejora en diez puntos su comprensión lectora

5/12/2017 - 17:33

La puntuación de los escolares andaluces en la prueba PIRLS supera, una edición más, la media internacional

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El alumnado andaluz de 4º de Primaria mejora en diez puntos su comprensión lectora, según se pone de manifiesto en el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión de Lectura (PIRLS) correspondiente a 2016, cuyos resultados, ha destacado la Junta, confirman la tendencia a la mejora en esta etapa reflejada en las distintas evaluaciones realizadas a los escolares andaluces.

La Consejería de Educación ha indicado en una nota que, según los resultados de la prueba, el alumnado de Primaria ha superado, un año más, la media internacional (500) y ha crecido diez puntos con respecto a la anterior edición, obteniendo una puntuación de 525. Andalucía se sitúa así entre los once participantes que han aumentado su media de rendimiento.

De esta forma, los escolares andaluces se equiparan con el alumnado del resto del país, que alcanza una puntuación de 528, así como con el de otros países como Portugal, Israel y Bélgica; y se sitúa por encima de Francia, Noruega y Nueva Zelanda. Además, Andalucía ha recortado las distancias con el conjunto de la Unión Europea (en 3 puntos) y de la OCDE (8 puntos). En cuanto a la comparativa con el resto de comunidades autónomas, Andalucía supera en puntuación a Cataluña (522) y País Vasco (517).

La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha destacado que estos "buenos resultados" son fruto del trabajo realizado por los maestros de Primaria, a quienes ha felicitado por este motivo. Además, según ha resaltado, en este avance también ha influido la implementación de los distintos planes enfocados a la mejora de la competencia lingüística en esta etapa educativa: Plan de Lectura y Biblioteca, Familias Lectoras y Proyecto Lingüístico de Centro.

Gaya ha subrayado que "aunque los resultados son positivos, sabemos que hay todavía mucho que mejorar. Por ello, hace un año pusimos en marcha el Plan de Éxito Educativo, con importantes medidas metodológicas y, además, en estos momentos nos encontramos inmersos en un proceso integral de reforma de esta etapa educativa, llamado Repensar la Primaria".

EL 63% DEL ALUMNADO AFIRMA QUE LE GUSTA MUCHO LEER

Entre los datos destacables extraídos de la prueba PIRLS se encuentra que el 63 por ciento de los escolares andaluces afirma que les gusta mucho leer. Este alumnado es el que obtiene una puntuación más alta, tratándose además de un porcentaje por encima de las medias española (56%) e internacional (43%).

Por otro lado, el 41 por ciento de las familias afirma que les gusta leer, lo cual coincide con unos resultados más altos de sus hijos en las pruebas (543). Por último, en gran parte de los hogares andaluces (63%) existen más de 25 libros infantiles.

Otro dato es el hecho de que el alumnado andaluz analizado manifiesta un alto sentido de pertenencia a su centro (71%) frente a una media internacional del 59 por ciento. Este dato influye positivamente en los resultados en comprensión lectora, ya que es el alumnado con una mayor pertenencia el que obtiene una puntuación mayor (528 puntos).

En cuanto a los docentes andaluces consultados, destaca el hecho de que la gran mayoría de ellos (75%) se siente muy satisfecho con su profesión, frente al 57 por ciento de la media del conjunto de países de la muestra.

Entre los resultados de la prueba de evaluación PIRLS también resaltan diversos datos que manifiestan avances hacia un sistema educativo cada vez más igualitario. Así, destaca que Andalucía obtiene unos resultados "bastante por encima de lo esperable" según su índice socioeconómico y cultural (ISC).

Con respecto a los niveles de rendimiento del alumnado también se ha experimentado una mejora notable. De esta forma, el porcentaje de escolares en los niveles bajo y muy bajo se ha reducido en un 5 por ciento. En el otro extremo de la tabla, el alumnado situado en niveles alto y muy alto ha crecido en un 6 por ciento.

PIRLS 2016

Un total de 341.338 niños de 50 países diferentes han participado en este estudio que mide la comprensión lectora del alumnado en su cuarto año de escolarización. Este es la cuarta ocasión en que se aplica esta evaluación, la primera fue en 2001 y hasta 2011 ninguna comunidad autónoma había ampliado muestra (podía disponer de datos propios). En la anterior edición, Andalucía fue la única comunidad en hacerlo, mientras que en esta ocasión han sido siete las comunidades que lo han llevado a cabo (Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Madrid y País Vasco).

La prueba PIRLS 2016 ha evaluado a 4.169 escolares de 150 centros educativos andaluces. Al analizar un curso y no una edad, el alumnado de distintos países que participa en esta prueba puede tener edades diferentes. Así, la edad de los escolares andaluces no llega a los diez años (una media de 9,8), inferior a la media de la mayoría de países europeos que, en el caso de Rusia o Finlandia, se sitúa prácticamente en los once (10,8 ambos países).

El estudio trata de detectar a los buenos lectores analizando tres bloques: la comprensión, los propósitos de lectura y los hábitos y actitudes ante la lectura. Todo ello a partir de dos textos diferentes (uno literario y otro informativo) sobre los que se formulan preguntas al alumnado. Además de ello, el estudio ofrece otros datos resultantes de las variables de contexto.