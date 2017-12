Marcos replica a Dujo que el sello Tierra de Sabor es el mejor aliado de la IGP Lechazo de CyL para evitar el fraude

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha indicado hoy que el sello Tierra de Sabor que acompaña a la canales adscritas a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Lechazo de Castilla y León es el mejor aliado del consumidor para garantizar que el producto tiene su origen en esta Comunidad.

Ante el llamamiento a la Junta y el Mapama efectuado por el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, quien denunciaba públicamente el peligro de que muchos lechazos sean comercializados en estas fechas haciendo creer al consumidor que están amparados por la citada IGP, cuando en realidad proceden de fuera y tan sólo habrían sido sacrificados en la Comunidad, la consejera insiste en que sólo los adscritos a dicha marca de identidad llevan el sello Tierra de Sabor.

De hecho, Marcos, en declaraciones recogidas por Europa Press, recuerda que ya hace un año su departamento llegó a un acuerdo con la IGP Lechazo de Castilla y León para que el producto llevara como marchamo identificativo el sello Tierra de Sabor para todos aquellos lechazos con origen en la Comunidad "para evitar confundirlos con aquellos que únicamente se sacrifican en ella, con lo que es muy fácil identificarlos".

La titular de Agricultura reconoce que en épocas como la presente se pueden producir picos de consumo y no es posible cubrir la demanda existente, "y ahí lo que se hace es extremar los controles para que el lechazo que venga de fuera, algo que no es ilegal, cumpla los requisitos y las exigencias para que el consumidor no se lleve a engaño y pueda saber que no es de Castilla y León".

"La forma de identificarlo es buscar el marchamo Tierra de Sabor pues todo el lechazo de la IGP Lechazo de Castilla y León lleva ese sello", ha concluido.