Investigadores de la US ayudan a prevenir los ataques de hongos en la fresa de Huelva

5/12/2017 - 17:44

Investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia) de la Universidad de Sevilla (US) han publicado recientemente un artículo en el que confirman la aparición de 19 nuevos focos de 'fusariosis vascular' de fresa en la provincia de Huelva.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El estudio 'New foci of strawberry Fusarium wilt in Huelva (Spain) and susceptibility of the most commonly used cultivars?' también señala la diferente susceptibilidad de los aislados (cepas del hongo) españoles respecto a un aislado japonés, y se hacen recomendaciones a los agricultores onubenses sobre la elección de variedades.

"Nuestro objetivo es prevenir a los agricultores freseros del creciente desarrollo de esta enfermedad y, para ello, se expone el grado de susceptibilidad a la misma de las variedades más usadas actualmente", explica la autora de este estudio, la investigadora de la Etsia Celia Borrero.

Esta enfermedad la causa el hongo 'fusarium oxysporum f. sp. fragariae'. Este patógeno entra por las raíces y obstruye el sistema vascular, produciendo marchitez y finalmente la muerte de la planta. Al no haber productos químicos efectivos contra este patógeno una vez está dentro de la planta, el uso de variedades tolerantes es una forma de prevenir esta enfermedad.

Primero se confirmó que las plantas afectadas en los focos encontrados estaban afectadas por el patógeno 'fusarium oxysporum f. sp. fragariae'. Para ello se realizaron aislamientos de las plantas afectadas y los hongos resultantes se caracterizaron tanto morfológica como molecularmente. Para confirmar que estos hongos aislados eran los que producían la enfermedad, se realizaron ensayos de patogenicidad en cámara de cultivo con plantas de fresa. Tras haber reproducido los síntomas en planta inoculada y haber vuelto a aislar este mismo hongo en dichas plantas, se procedió a realizar un ensayo en invernadero para evaluar la susceptibilidad de las variedades de fresa más usadas en la provincia de Huelva en la campaña previa al ensayo con aislados encontrados en Huelva y un aislado japonés como referencia.

"El siguiente paso que ya se está realizando es la caracterización filogenética de los aislados de 'fusarium oxysporum f. sp. fragariae' encontrados y de otros que se han encontrado posteriormente al desarrollo del artículo. El objetivo de este trabajo es conocer la proximidad genética de las poblaciones onubenses con las poblaciones de otras poblaciones freseras del mundo. Esto daría idea de la procedencia de los aislados", añade la investigadora.

Este trabajo se ha desarrollado en colaboración con investigadores del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Cartaya (Huelva) y ha sido galardonada con el Premio a la mejor Publicación Científica del mes de septiembre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia).