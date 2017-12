De la Torre insiste en buscar solución a los ruidos en los colegios y confía en que el convenio sea firmado

5/12/2017 - 17:46

El alcalde de Málasga, Francisco de la Torre, ha insistido en "buscar soluciones para que la práctica deportiva sea una realidad" en la ciudad y no haya problemas con los ruidos, "cumpliendo la legalidad y respetando el descanso de los vecinos", y ha apostado por "una buena coordinación" con la Delegación de Educación para que el convenio sobre actividades extraescolares en centros educativos "pueda ser firmado positivamente".

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Así, ha indicado que desde el Ayuntamiento "queremos que haya armonía entre la comunidad educativa y clubes que utilicen sus instalaciones y los vecinos del entorno", algo en lo que "deben aplicarse nuestros concejales de distrito"; así como una buena coordinación "desde el ámbito nuestro deportivo con la delegación para que este proceso del convenio pueda ser resuelto, firmado positivamente y despejado el tema".

El regidor ha apuntado que por los datos que tiene "todos los club pueden hacer actividades", ya que "Lex Flavia es el que tenía problemas y lo hemos distribuido en distintas instalaciones deportivas de la ciudad".

Así, ha dicho que hablará con el delegado de la Federación de Baloncesto por la jornada que han decidido suspender "porque me parece que es innecesario que pierdan una jornada deportiva, cuando el tema de puede resolver de la manera normal, que es dialogando y buscando solución".

Ha reiterado que las multas impuestas a dos colegios "ha sido una desgraciada casualidad que hay que superar", por lo que quiere hablar con la delegada de Educación, Patricia Alba, "para saldar el convenio que es muy importante y podamos tener despejado el camino".

En este sentido, ha indicado que "no hay que darle más importancia de la que tiene", al tratarse de "un expediente que los funcionarios no han visto la manera de conducir de otra forma, pero tenemos que procurar ser positivos y, cumpliendo la legalidad y respetando el descanso de los vecinos, buscar soluciones para que la práctica deportiva sea una realidad".

Esas multas, ha indicado, "por lo que parece ser no ha sido posible" evitarlas, insistiendo en que "espero que busquemos soluciones" al respecto y en que "lo importante es que no se sienta ningún tipo de presión sobre la Junta ni sobre los colegios, así quiero que se interprete, simplemente lo que ha sido un cumplimiento muy reglamentista pero cumpliendo las peticiones de los vecinos del entorno".

Por eso, ha considerado "clave que se resuelva el problema de fondo, que no haya ese malestar en los vecinos para que no haya denuncias nuevas y buscar soluciones alternativas", apuntando que las instalaciones deportivas "no es obligación municipal, pero hemos hecho muchas y seguiremos haciendo, colaborando con la Comunidad autónoma y la ciudad".

Preguntado sobre si le hubiese gustado que esa gestión administrativa se pudiese haber canalizado de otra manera, y si habría sido más fácil un acuerdo o que no hubiese una huelga de clubes si ese procedimiento se hubiese paralizado, ha apuntado que "no sé si se hubiese podido paralizar, pero a lo mejor podría haber tenido otros ritmos". "Hubiera tratado que el ritmo hubiera sido distinto de haber dependido directamente de mi", ha apostillado.