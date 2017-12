Álvaro Vila se retira de las primarias del PSOE ourensano y ofrece su respaldo a la candidatura de Rafael Rodríguez

5/12/2017 - 17:55

Destacan que la "cercanía de sus programas" ha permitido una confluencia sin "ningún tipo de reparto de cargos"

OURENSE, 5 (EUROPA PRESS)

Álvaro Vila, el candidato de la tercera vía, se ha retirado de la carrera a la secretaría general del PSOE ourensano en apoyo del alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez. Para ambos "la cercanía de sus programas" ha permitido una confluencia sin "ningún tipo de reparto de cargos" y que tiene por objetivo "salir con una sola voz que acabe con las crisis internas" del partido.

Así lo ha señalado este martes Rafael Rodríguez durante la escenificación de esta confluencia con la que se reducen a tres los candidatos de las primarias del próximo 17 de diciembre en las que competirá contra la diputada autonómica Noela Blanco y el exsecretario general de los socialistas gallegos Pachi Vázquez.

Para Rodríguez el acuerdo "hace realidad los anhelos de muchos" militantes ourensanos por "poner fin" a las luchas internas, salir "con una sola voz" y "crear un nuevo modelo de crecimiento para la provincia".

El aspirante ha insistido en que la confluencia ha sido posible "por la coincidencia" de gran parte de los programas y por la "generosidad" de Vila, "que representa a compañeros que llevan mucho tiempo pidiendo un cambio real en el Partido".

También ha aclarado que detrás de este acuerdo "no hay ningún tipo de reparto de cargos". En este aspecto ha coincidido Álvaro Vila, para quien Rodríguez "tendrá todo el derecho a rodearse de un equipo" de confianza y que si no cuenta con él "no habrá el mayor problema".

"ACABAR CON LAS CRISIS INTERNAS"

Vila ha recordado a las candidaturas de Noela Blanco y Pachi Vázquez que del proceso de primarias "tiene que salir una sola voz para acabar con las crisis internas y dar respuesta a los problemas sociales" de Ourense.

Sobre la posibilidad de futuras confluencias con Noela Blanco o con Pachi Vázquez, el alcalde de Amoeiro ha insistido en que "no se une a personas, sino a programas" y que le "gustaría saber cuáles" son los proyectos que presentan los otros aspirantes.

NOELA BLANCO: "LA MILITANCIA HABLA EN LAS URNAS"

La aspirante Noela Blanco ha señalado que "no cree en pactos artificiales desde las cúpulas" y ha afeado a Vila y Rodríguez que "nadie debe hablar por la militancia, ya que tiene voz propia en el proceso con su voto en las urnas".

Blanco ha coincidido en que el objetivo último de las primarias en Ourense "debe ser la unidad y la integración", pero ha reclamado que se esta meta se alcance "en el camino correcto", con una dirección "con las ideas claras que no se abstenga ante el PP y siga la senda del cambio marcada por Pedro Sánchez a nivel federal".

PACHI VÁZQUEZ: "ES UN ACUERDO PARA PASAR EL CORTE"

Para Pachi Vázquez esta confluencia "estaba clara desde el minuto uno" y que si no hubiese este acuerdo "ninguno de los dos se hubiera presentado" a las primarias porque "ninguno habría pasado el corte" para estar en la segunda vuelta del 30 de diciembre.

"Es un acuerdo matemático para pasar el primer corte. Pero a la hora de los acuerdos entre liderazgos no se deberían olvidar de que votan los militantes y ellos serán los que decidan si este pacto es positivo o negativo", ha concluido.