Madrid. ccoo se personará como acusación popular en el proceso de los policías del chat después de rechazarle el juez como acusación particular

5/12/2017 - 18:12

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Comisiones Obreras de Madrid se personará como acusación popular en el proceso contra los agentes de la Policía Municipal que en un chat de compañeros desearon la muerte a la alcaldesa, Manuela Carmena, y en general a los inmigrantes, después de trascender que el juez no admite que el sindicato lo haga como acusación particular.

A través de una nota de prensa, CCOO quiso "expresar su sorpresa" por esa denegación del instructor del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, "ya que todavía no ha presentado de forma oficial el escrito solicitando tal personación". En todo caso, puntualizó, "si se confirma que el juez no admite la personación de CCOO como acusación particular, este sindicato lo hará como acusación popular".

Por el contrario, CCOO cree que el auto judicial, tal y como ha trascendido, "vene a confirmar la posible existencia de varios delitos, entre ellos los de odio e injurias, tal y como defiende el sindicato".

El juez ha decidido seguir adelante con la instrucción tras escuchar las declaraciones de los tres agentes de la Policía Municipal a quienes se ha identificado como autores de los comentarios más violentos contra Carmena y los inmigrantes, por entender que hay indicios de posibles delitos de odio e injurias. En cambio, no percibe amenazas, por lo que ha rechazado la prisión preventiva para los tres agentes como medida cautelar.

05-DIC-17

