Pepón Nieto, María Barranco y Paco Tous llegarán a Córdoba con 'La Comedia de las Mentiras'

5/12/2017 - 18:46

El Gran Teatro de Córdoba acogerá este viernes y sábado, a partir de las 20,30 horas, la obra 'La Comedia de las Mentiras', un divertido vodevil clásico basado en textos de Plauto y que cuenta con los actores Pepón Nieto, María Barranco y Paco Tous.

CÓRDOBA, 5 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, tras su paso por la 63ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la obra, "un trepidante vodevil grecolatino apto para todos los públicos", en palabras de sus creadores, llega al Gran Teatro de Córdoba.

Se trata de una historia de enredos al más puro estilo de Plauto, que pretende llenar de risas el patio de butacas. En la obra de este autor clásico se han basado Pep Anton Gómez y Sergi Pompermayer para componer esta comedia inédita.

El reparto lo encabezan Pepón Nieto, que encarna al criado Calidoro, y María Barranco, en el papel de Cántara. Lo completan Paco Tous como Degollus, Canco Rodríguez como Tíndaro, Angy Fernández en el papel de Hipólita, Raúl Jiménez como Leónidas y, por último, Marta Guerras interpretando a Gimnasia.

Por su parte, Pep Anton Gómez, director de la obra, regresa con este nuevo montaje tras el éxito que cosechó en 2014 con El Eunuco, cuyo estilo se refleja en esta producción. "Pretendemos que 'La comedia de las mentiras' sea todo un divertimento, que la gente pase dos horas de plena diversión ya que la excusa de la comedia es hablar del amor y de cómo una 'mentirijilla', o no tan 'mentirijilla', viene bien para ser feliz", ha explicado el director.

El coautor y director del montaje ha señalado que con este trabajo ha querido abordar "el tema de la verdad y la mentira, y esta obsesión que tenemos de que la verdad es lo auténtico y la mentira no, cuando yo creo que las cosas no están tan claras". En este sentido, ha destacado que la gran verdad de la obra es que "no hay cosas absolutas" y que "la parte más cómica es la tesis de que a lo mejor en un momento dado, una mentira nos puede hacer felices a todos y salvarnos de una mala situación".

La comedia sitúa a los personajes en Atenas (Grecia), donde viven Hipólita y Leónidas, dos hermanos que están enamorados y quieren fugarse con sus parejas. Ella ama a Tíndaro, y él, a Gimnasia, pero al no tener la aceptación de su padre --un avaro comerciante que se encuentra de viaje y ha dejado la casa a cargo de su hermana Cántara, una solterona que leva más de cuarenta años esperando a Filemón, su amor de juventud--, deberán contar con el apoyo de su esclavo Calidoro y utilizar las mentiras para conseguir su objetivo.

La obra, ha explicado Gómez, "es un texto de nueva creación que al mismo tiempo no lo es" ya que ha sido escrito después de hacer un repaso a toda la obra de Plauto" un autor latino que vivió entre los años 254 y 184 antes de Cristo y que logró gran éxito como comediógrafo por saber acertar en el gusto de las clases populares a través de una fórmula consistente en utilizar argumentos, situaciones y personajes de las comedias griegas, elementos a los que dio su infalible toque romano para aumentar la comicidad.

Un ritmo trepidante, una alocada historia de enredos y persecuciones, cosidos con la música de Mariano Marín, arman el espectáculo, que es una coproducción del Festival de Mérida, Mitxolobo Producciones y Pentación Espectáculos. Desde su estreno, 'La comedia de las mentiras' ha cosechado el aplauso de la crítica y del público en todos los escenarios por los que ha pasado.