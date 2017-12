Aprobada la modificación de la ley policías locales para estabilizar plantillas y ofrecer una mayor proximidad

5/12/2017 - 18:53

El Parlament ha aprobado este martes en sesión plenaria la modificación de la Ley de coordinación de los policías locales de Baleares cuyo principales objetivos son ofrecer una mayor proximidad a la ciudadanía y estabilizar las plantillas reduciendo la tasa de interinos.

PALMA DE MALLORCA, 5 (EUROPA PRESS)

La falta de consenso con una enmienda de disposición transitoria presentada por MÉS per Menorca ha provocado un retraso en el debate y votación de la normativa de casi 50 minutos, si bien, finalmente, el grupo parlamentario ha decidido retirarla para que el Proyecto de ley "tire hacia delante".

Concretamente, MÉS per Menorca pedía que durante un periodo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley los proceso de concurso oposición debían valorar como mérito el tiempo de interinaje en el cuerpo y la formación permanente acreditada, teniendo un peso del 40 por ciento como mínimo.

En este sentido, el diputado de MÉS per Menorca Nel Martí ha lamentado que los grupos que conforman el Govern no hayan aportado el consenso suficiente para poder incluirla en la normativa la disposición que solicitaba su formación.

"Hemos llegado aquí y me hubiera gustado poder llegar con una propuesta asumida por todos, pedimos al Govern la voluntad de que la situación del cuerpo de interinos sea tratado como debe", ha manifestado Martí, quien ha lamentado que no se haya dado "un paso más valiente".

ENMIENDA INTERINOS

Sobre ello, el diputado 'popular' Juan Manuel Lafuente ha lamentado que se haya empezado con retraso "porque el Govern no ha traído el consenso necesario que debería haber traído a esta sala". "Desgraciadamente las prisas en la tramitación parlamentaria no han sido el mejor sistema", ha añadido.

Asimismo, Lafuente ha criticado que "se haya perdido una oportunidad de haber dado una solución a los interinos" y ha insistido en que "las prisas no son buenas consejeras".

"Nos parece injusto que personas que llevan 15 o 20 años en situación de interinos no se busque la forma legal para que esta valoración se pueda hacer", ha explicado el diputado.

Desde Ciudadanos, la diputada Olga Ballester ha sostenido que "no se pueden solucionar los problemas de falta de acuerdos momentos antes del pleno" y ha criticado a MÉS per Menorca por retirar la enmienda. "No se puede prometer algo que no se puede cumplir", ha dicho.

Igualmente, Ballester ha reiterado que se retire la figura del policía interino "por los problemas que genera, como la falta de seguridad personal de estar entrando y saliendo del cuerpo".

La diputada del Grupo Mixto Xelo Huertas ha asegurado que si no se hubiera retirado, hubiera dado su apoyo a la enmienda y ha indicado que "los policías no son responsables de la situación actual".

EN CONTRA DE LA ENMIENDA

Por su parte, el diputado de Podemos Carlos Saura ha asegurado que entienden las reivindicaciones de los interinos pero que su formación no podía dar apoyo a la enmienda de MÉS per Menorca aunque ha resaltado que "pensaban que esta ley ayudará a regularizar muchas situaciones".

Desde el PSIB, la diputada Maria José Camps ha considerado "injusto" que se acuse al Govern de haber ido al pleno "sin hacer el trabajo que le toca" y ha defendido que "entre todos se ha hecho que el texto sea mejor".

"Hoy ha habido grupos que han replanteando sus posturas, lo que es legítimo, pero ha desestabilizado un poco este debate", ha reconocido la diputada socialista.

Finalmente, el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha sostenido que las modificaciones en el modelo de acceso permitirá una mejora en la estabilizada de las plantillas.

MODIFICACIÓN

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha asegurado que es "contraproducente" la "proliferación" de interinos en los policías locales de Baleares y ha insistido en que esta situación "ha penalizado" el funcionamiento del cuerpo policial.

Durante el discurso de exposición de la modificación de la Ley de coordinación de los policías locales de Baleares, Cladera ha destacado que el concepto de proximidad es una pieza "clave" a la hora de afrontar la modificación de la normativa, que se basa en "más cercanía a la ciudadanía, un modelo basado en el respeto, la estabilización de las plantillas y la fidelización".

La consellera también ha señalado la necesidad de responder a las demandas de la sociedad, "como el compromiso de avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres" o la creación de un código ético con un nuevo modelo de ética y transparencia.

"La policía local lleva a cabo funciones de vital importancia para la comunidad y garantiza el libre ejercicio de los derechos y libertades", ha manifestado Cladera.

Entre otras medidas, la consellera ha explicado que la normativa incluye la creación de la figura del policía de proximidad, criterios éticos, que las plazas vacantes se doten por funcionarios de carrera o mejoras en la coordinación de los policías locales.

Durante la votación, todas las enmiendas presentadas han sido rechazadas. Entre ellas ya no se ha incluido la disposición transitoria de MÉS per Menorca que contaba con los votos a favor de PP, Grupo Mixto, El PI y el grupo proponente.