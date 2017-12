Mato acusa a Vigo de pedir el ahorro de agua a las industrias "50 días después" de declararse la alerta

5/12/2017 - 19:43

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ha acusado al Gobierno de Vigo de reclamar medidas de ahorro del agua a las industrias del área de influencia "50 días después" de declararse la alerta por sequía.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta del socialista Abel Losada, quien reprochó a la Xunta su "relajación" al atrasar 47 días la reducción del caudal ecológico del río Oitavén, entre criticas de la supuesta incapacidad del ayuntamiento para potabilizar el agua.

"Haga política del agua para los gallegos y no política con el agua para el PP", ha criticado Losada, recordando que las actuaciones sobre el suministro no solo afectan a la ciudad de vigo, sino a "uno de cada tres ciudadanos" del área metropolitana que "dinamitaron porque no la gobernaban".

"Vaya papelón", ha respondido Mayo al diputado socialista, recordando que, mientras el regidor decía en los medios que las industrias eran "intocables", se mandaban escritos para pedir ese ahorro de agua.

Mato ha recordado que el problema "no es de cantidad" de agua, sino de "calidad". Así, ha señalado que Vigo cuenta con una potabilizadora que, ya desde 2010, "se dice que no está preparada para atender periodos de escasez de agua" y "no funciona adecuadamente", acusando a Caballero de no hacer "nada" y de invertir los 20 millones que le da Aqualia en "aceras y dinosetos".

En contraposición, la conselleira ha esgrimido la aprobación del plan da seca en 2013, que permite contar con una "hoja de ruta" y un protocolo de actuación.

Asimismo, ha recordado una instrucción del año 2011 por la que todos los municipios de más de 20.000 habitantes, entre ellos Vigo, deben contar con un plan "específico" de emergencia ante la sequía, que el gobierno de Caballero "no hizo".

Mato ha reiterado que se conoce la situación de prealerta en la zona sur en septiembre de 2016, comunicada por escrito, cuando se mandó recomendaciones y medidas de ahorro y reducción del consumo de agua y para sensibilizar a los ciudadanos y a las empresas.

Tras declarase la alerta por circunstancias meteorológicas, se volvió a remitir una carta con recomendaciones, acusando al regidor local de presumir de "colas" para usar un macro tobogán acuático.