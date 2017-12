IU cree que las cuentas de Servicios Sociales reconocen "una parte muy importante" de su acuerdo

5/12/2017 - 20:40

La diputada de IU en la Junta General del Principado de Asturias Marta Pulgar, ha visto "de manera muy positiva" el incremento del presupuesto en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, presentado este martes por la titular del departamento, Pilar Varela.

OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

Durante el turno de fijación de posiciones en la sesión de esta tarde de la Comisión de Hacienda y Sector Público, Pulgar ha afirmado que el proyecto presupuestario "reconoce una parte muy importante" de lo pactado entre IU y el PSOE en el acuerdo de investidura. No obstante, ha detectado una "falta" en el presupuesto, relativa a la elaboración de una estrategia "clara" destinada a las familias monoparentales.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista la diputada Nuria Devesa ha trasladado a la oposición la necesidad de que las cuentas autonómicas estén ligadas "al entendimiento y el diálogo" para poder incrementarlas. El presupuesto de Servicios y Derechos Sociales es, a su juicio, "una mejora para el conjunto de Asturias y para los que más lo necesitan".

"Se necesita altura de miras para aprobarlo, alejándose de 'postureos' e imposturas", ha señalado, para afirmar que se trata de "un buen presupuesto" en el que "casi todas las partidas se ven incrementadas".

El diputado del PP Matías Rodríguez Feito se ha referido al presupuesto como unas cuentas "con truco" a las que no se puede decir "ni sí ni no". Siendo a su juicio un presupuesto "en clave electoral", considera que "solo falta que Podemos salga del armario y consumen ese 'ménage à trois' político", en referencia al pacto de izquierdas que el PSOE busca para sacar adelante las cuentas, debido a su situación de minoría parlamentaria.

Centrándose en las cuentas de Servicios y Derechos Sociales, Rodríguez Feito ha considerado que este presupuesto es un "fiel reflejo de su gestión", y ha afirmado que "nunca será suficiente para luchar contra la pobreza y exclusión". "Su declaración de intenciones y su ilusión no son suficientes, hace falta responsabilidad y trabajo", ha apostillado.

La parlamentaria de Ciudadanos Diana Sánchez ha reclamado a la consejera una revisión del Salario Social Básico para ver si cumple las funciones para las que fue concebido y ha reclamado el fomento de la compra y el alquiler de viviendas en lugar de fomentar la creación de nueva vivienda. Sánchez ha afirmado además que "ven la mano" de IU en el presupuesto, y ha incidido en que llegados a este punto, el Gobierno no debería acudir a las comisiones a pedir apoyos para sacar adelante las cuentas.

Por otro lado el diputado de Foro, Pedro Leal, ha reconocido el "esfuerzo" de la Consejería por garantizar las prestaciones, pero ha reclamado una reflexión sobre el Salario Social Básico. "Algo falla en el conjunto del sistema cuando el numero de perceptores crece y crece", ha señalado, apuntando al incremento en casi 20 millones de euros del SSB en comparación con la partida inicialmente aprobada en 2017. A su juicio, "falla la interrelación" entre la prestación y las oportunidades de empleo.

Desde Podemos, la parlamentaria Rosa Espiño ha criticado que hayan "disminuido" las partidas de empleo público, del fijo y del eventual. Según Espiño, ese dinero "se desplaza a concertaciones, partidas que año tras año aumentan en millones de euros por delante del Tercer Sector incluso".

Espiño ha pedido medidas presupuestarias que luchen contra la "cronificación" de la pobreza, que incrementen la partida para Salario Social y la rebaja de las listas de espera en Dependencia, ERA y Salario Social. Dice a los demás, he pensado que me han dado otras cifras, otros números. ME sorprende muchísimo en el momento en el q estamos.

Al término de la comisión Pilar Varela ha animado a la oposición a apoyar el presupuesto, porque, "presupuesto a presupuesto, haríamos una tarea buenísima para el conjunto de la sociedad y para los más vulnerables". "Miro para la izquierda porque creo que ahí está la responsabilidad de que el presupuesto pueda salir adelante", ha concluido.