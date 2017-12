Sandra Gómez presenta su candidatura para liderar el PSPV en la ciudad y "ganar València en 2019"

5/12/2017 - 20:56

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha presentado este martes su candidatura a la Secretaría General de la formación en la ciudad con un acto en la plaza del Ayuntamiento. "Me presento para que transformemos este partido en la fuerza para ganar València en 2019", ha subrayado.

Gómez ha reivindicado durante su intervención un partido "ambicioso", "que recupere el hambre de ganar" y que "dé un paso al frente". "Hay muchas personas, socialistas de corazón, esperando a que el centro de las discusiones esté en ellos y no nosotros", ha recalcado.

"Dicen que soy demasiado joven, que no tengo experiencia para dirigir este partido, pero quizá tras años de oposición y malos resultados electorales haya llegado el momento de optar por otra cosa y llegado el momento de optar por la valentía. Quizá no conozca toda la historia orgánica de este partido, pero creo que ha llegado el momento de mirar al futuro con contundencia, superar el pasado y no regocijarnos en nuestros propios errores", ha subrayado.

La edil socialista se presenta a la Secretaría General "como una militante cuyo objetivo es trabajar desde los principios socialistas para mejorar la vida de las personas". "Me presento para que transformemos este partido en la fuerza para ganar València en 2019", ha insistido.

La también primera teniente de alcalde en el consistorio valenciano ha abogado por un PSPV "que abandone la empatía" y se sitúe "a la vanguardia". "Recuperemos la ilusión, el convencimiento de que somos un partido fuerte, que puede recuperar la confianza, la credibilidad y la estima de los ciudadanos", ha agregado, antes de asegurar que la formación "tiene la fuerza necesaria para ganar, pero para ello hay que ser valientes".

"MIRAR SOLO AL FUTURO Y CON VALENTÍA"

Gómez se ha comprometido "a mirar solo al futuro y a hacerlo con valentía para denunciar la corrupción contra quien sea, para defender ser un partido con voz propia en el Gobierno y que colabora sin aceptar imposiciones". "Valentía para defender la igualdad y la dignidad de los ciudadanos frente a aquellos que pretenden atacarla y valentía para transformar este partido en un partido abierto, plural y diverso donde todo el mundo es necesario", ha manifestado.

Ha lamentado que el proceso "para elegir el rumbo" de la formación "llega tarde" ya que ha considerado que los socialistas tenían que haber podido impulsar la renovación del partido "mucho antes". "Ese era el sentir colectivo de nuestro partido, y también el mío, pero la fecha de la votación no la marcamos nosotros", ha añadido.

Este último año el PSPV ha trabajado "duro para conseguir ser un partido útil para la ciudadanía, fuerte y valiente". "Y de eso va el proyecto que presentamos. Un proyecto que es útil a la ciudadanía porque no habla de lo nuestro ni en clave orgánica. Habla de lo que le preocupa a nuestros ciudadanos y ciudadanas y en clave política", ha asegurado.

Su candidatura aspira a "un partido que tiene como única prioridad a los valencianos y con un único objetivo: mejorar la vida de las personas, en especial de las que más nos necesitan". "Que nadie se equivoque. De lo que vamos hablar en los próximos meses es de esto y nada más porque lo orgánico nunca puede sustituir a lo político, si hiciéramos eso estaríamos asumiendo que este partido esta desconectado de la sociedad, que solo se preocupa por el mismo", ha advertido.

"VALÈNCIA EN POSITIVO"

Asimismo, ha remarcado que durante los dos últimos años "muchas cosas han cambiado" y la ciudad "está mejor", aunque ha admitido que hay "capacidad de ir más lejos". "Queremos proponer una València en positivo. Ese es el objetivo que debemos marcarnos los socialistas. Del mismo modo, que Pedro Sánchez acertó cuando dijo que quiere poner el PSOE rumbo a la Moncloa con él al frente o que los socialistas valencianos acertamos con Ximo Puig al decidir que el partido era un instrumento para mejorar la vida de las personas", ha proseguido.

Por último, ha insistido en que su candidatura es "un proyecto de todas las sensibilidades del partido y de todas las agrupaciones, al que puede sumarse toda la militancia" y que "solo tiene una ambición, la ambición colectiva".