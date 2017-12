Boya (CUP) apela al "espíritu del 1-O" para materializar una república

5/12/2017 - 21:40

El vídeo de campaña simula un tutorial de Internet sobre la construcción de una república

LLEIDA, 5 (EUROPA PRESS)

La candidata de la CUP-Crida Constituent por Lleida, Mireia Boya, ha apelado este martes al "espíritu del 1 de octubre" para materializar una república catalana, y ha vuelto a defender la vía unilateral como la única posible ante la imposibilidad de un diálogo con el Estado.

En un mitin en el Teatre Principal de Lleida ante unas 200 personas, ha pedido recordar ese espíritu ante "el golpe de Estado del 155", y ha sostenido que es imposible construir derechos sociales mientras esté activo ese artículo.

Ha reprochado al PSC su apoyo al 155 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha criticado a los 'comuns' y Podemos por asegurar Pablo Iglesias que el independentismo ha contribuido a despertar el fascismo, y ha erigido a la CUP como garantía, "no para dormirlo, sino para eliminarlo para siempre".

EL ESTADO "NO HABLA, ORDENA"

Boya ha considerado que el diálogo con el Estado no es posible: "El Estado no habla; ordena. No sabe hacerlo de otra manera", y ha preguntado a los partidos que plantean la bilateralidad con quién esperan negociar y sobre qué.

"El diálogo no puede partir del rechazo al derecho a la autodeterminación", según Boya, y ha reiterado que la CUP solo entrará en un Govern o participará de la gobernabilidad si hay compromiso para hacer efectiva la república.

La número 1 por Lleida también se ha referido a la decisión sobre las obras del monasterio de Sijena en el Museu de Lleida: "Los museos son nuestros, al igual que las calles", parafraseando el lema de numerosas manifestaciones, y ha sostenido que es un asunto de dignidad de un territorio en defensa de su patrimonio.

"SIN MIEDO"

La diputada del Parlament Gabriela Serra ha asegurado que el 21-D es un paso imprescindible para demostrar que los catalanes "continúan sin miedo y organizados", como demostraron, según ella, en el referéndum del y en los paros del 3 de octubre y del 8 de noviembre.

Ha subrayado que esa capacidad de organización es una de las fortalezas, ha alertado al Estado de que "destrozar convicciones no es posible" y ha remarcado que el proceso constituyente de una república catalana debe partir de abajo.

La número 2 por Barcelona, Maria Sirvent, ha llamado a hacer efectiva una república, y ha remarcado que la resignación no es una opción, erigiendo a la formación anticapitalista como "el dolor de cabeza de aquellos que no padecen sueño ni frío".

MUNICIPIOS, "PRIMERA TRINCHERA DE DEFENSA"

El número 2 por Lleida, Pau Juvillà, que Boya espera que lo acompañe en el Parlament, ha enfatizado que los municipios catalanes deben ser la "primera trinchera de defensa de la república" ante el 155, ha remarcado que la CUP quiere llevar la voz del municipalismo al Parlament, y ha abogado por recuperar el "control democrático de los servicios públicos" y la creación de un banco público.

La número 7 por Lleida, la activista Rosa Peñafiel, ha acusado al alcalde de la capital, el socialista Àngel Ros, de falta de firmeza ante las cargas durante el referéndum del 1-O, y ha advertido de su "legado indigno, que hará posible el expolio del Museu de Lleida".

VIDEO DE CAMPAÑA

La CUP ha presentado este martes su vídeo de campaña, que simula un formato de tutorial de Internet para explicar cómo construir una república y sostiene que "todas las luchas por la soberanía han sido unilaterales".

Aparece la figura de Felipe VI, el presidente del Gobierno central, la vicepresidenta, el ministro de Exteriores, el líder de Cs y el candidato del PP, entre otros, a ritmo de tutorial y música de videojuego.