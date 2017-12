Adif negocia con el Ayuntamiento un convenio urbanístico de gestión para continuar con el Plan Plaza de Sevilla

5/12/2017 - 21:42

Enlaces relacionados La Favb y el Ayuntamiento de Barcelona renuevan el convenio de asesoramiento urbanístico (30/11)

La firma del convenio urbanístico permitirá desbloquear la ejecución de la urbanización de la Avenida de Astilleros y del Parque Muralla

CÁDIZ, 5 (EUROPA PRESS)

Adif y el Ayuntamiento de Cádiz están negociando la próxima firma de un convenio urbanístico de gestión en el marco del convenio colaboración, suscrito en 2008 para la gestión y reordenación de la estación de Cádiz y su área de influencia. Este convenio de colaboración, conocido por Plan Plaza de Sevilla, fue suscrito el 20 de febrero de 2008 entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y Adif, con una serie de actuaciones que suponían una inversión conjunta superior a los 32 millones de euros.

El texto del citado convenio, firmado en un escenario "al alza del mercado inmobiliario y muy alejado de la evolución posterior", contemplaba la financiación de una serie de actuaciones de urbanización mediante la venta de parcelas desafectadas de la explotación ferroviaria, de titularidad de Adif, según informa el ente público en un comunicado.

Mediante el convenio de 2008, Adif adquirió la obligación de llevar a cabo una serie de actuaciones con cargo a los recursos económicos que generasen la venta de las dos parcelas lucrativas que resultaron del proceso reparcelatorio de ese ámbito: una destinada a gasolinera, que ya fue vendida mediante la correspondiente subasta, y por la que se obtuvieron 0,73 millones de euros, y otra, de uso terciario, la cual se ha licitado en varias ocasiones durante los últimos años, quedando desiertas todas las subastas planteadas ante la falta de interés del sector por este producto inmobiliario, dada su alta edificabilidad y el tipo de uso previsto en el PGOU (comercial y oficinas).

Entre las actuaciones pendientes que deben sufragarse con cargo a los ingresos que se obtengan por la venta de la parcela de uso terciario se encuentran, fundamentalmente, las obras de urbanización correspondientes a la ampliación de la avenida de Astilleros y a la construcción del denominado Parque Muralla.

ADIF PROPUSO LA SOLUCIÓN HACE MÁS DE UN AÑO

Adif advirtió hace más de un año en el seno de una de las reuniones de la subcomisión técnica de seguimiento del Plan Plaza de Sevilla (formada por representantes de las tres administraciones firmantes del convenio vigente) del bloqueo que el texto del convenio de colaboración de 2008 suponía para el desarrollo de las actuaciones pendientes de urbanización, "tan importantes para la imagen de la ciudad, que han avanzado en los últimos años a un ritmo muy lento".

Los representantes de Adif indicaron que era constatable que el modelo de financiación previsto en el convenio aún vigente "no ha funcionado debido a que las previsiones de venta de suelos terciarios no se han cumplido, en función de la evolución del mercado inmobiliario". La venta de la parcela de uso terciario no ha sido posible hasta el momento a pesar de que se ha sacado a subasta pública en cuatro ocasiones.

A la vista de los presupuestos de las obras proyectadas y de la imposibilidad de generar recursos económicos con la venta de la parcela de uso terciario, Adif concluyó definitivamente que el Convenio de 2008 era "inviable" en los términos establecidos inicialmente, puesto que la mayor parte de la financiación prevista se obtenía de esa venta. Por tanto, no ha habido ninguna posibilidad de hacer frente a los compromisos de urbanización de la avenida de Astilleros y a la construcción del Parque Muralla.

A partir de ese momento la entidad dependiente del Ministerio de Fomento lanzó una propuesta, que fue "bien recibida" por los representantes del resto de los organismos de la subcomisión técnica, consistente en abonar al Ayuntamiento en especie el coste de la operación y que el Consistorio gaditano realizase la ejecución de las obras.

Mediante este nuevo sistema de financiación el Ayuntamiento asumiría la ejecución de las obras de urbanización y Adif su coste mediante el pago en especie entregando la parcela de uso terciario. Con ello se produce un cambio en el sistema de actuación regulado en la Ley de Ordenación Urbanística en el sentido de sustituir el sistema de compensación por el de cooperación.

A partir de ese momento el Ayuntamiento ha venido estudiando la propuesta de Adif que se podría materializar con la firma de un convenio urbanístico de gestión entre ambos organismos. Por su parte el Consistorio gaditano viene negociando con el Ministerio de Interior la permuta de parte de la parcela a aportar por Adif con la actual comisaría principal de Cádiz.

Esta propuesta de ejecutar obras de urbanización con pago en especie por Adif (cesión de aprovechamiento) tiene "un perfecto encaje legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)", según Adif.

Con este acuerdo, que debe materializarse y concretarse en el convenio urbanístico de gestión propuesto, se desbloquea una situación de desarrollo urbanístico "clave" para la ciudad de Cádiz, además de satisfacer el interés general que comporta el traslado junto a la estación de las dependencias policiales de Cádiz al tiempo que se posibilita la ejecución de las citadas obras de urbanización pendientes, que redundarán en beneficio de la ciudad, del Puerto y de la propia estación mejorando notablemente sus accesos.

LAS INVERSIONES REALIZADAS POR ADIF SUPERAN LOS 8,7 MILLONES

Adif, según recalca en el comunicado, viene cumpliendo con sus compromisos en el marco del convenio de 2008 de acuerdo con la forma de financiación prevista, adelantando incluso algunas actuaciones como la recuperación de la marquesina histórica y la urbanización parcial llevada a cabo con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. De forma inminente, Adif acometerá otra importante actuación de ese ámbito, como es la construcción del nuevo acceso ferroviario al puerto de Cádiz.

Hasta la fecha, Adif ha ejecutado y licitado obras por un importe de algo más de 8,7 millones de euros, lo que supone un 27 por ciento del presupuesto total estimado para las actuaciones previstas en el convenio de 2008, valoradas en su momento en unos 32 millones de euros.

Entre las principales inversiones de Adif destaca la recuperación y rehabilitación del antiguo edificio de viajeros de comienzos del siglo XX, que albergará un mercado gastronómico. A este nuevo equipamiento se unirá en el futuro el proyecto de hotel, adjudicado a finales del pasado año a la cadena Barceló, que será construido en una zona especialmente diseñada sobre el vestíbulo de la nueva estación ferroviaria.