Suso (PNV) dice que la negociación presupuestaria en Álava avanza "adecuadamente" y ve "mimbres" para el acuerdo

6/12/2017 - 9:47

Espera que EH Bildu no opte por "salir en la foto con el PP" para "tumbar" las Cuentas de Vitoria con la intención de "desgastar a Urtaran"

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Araba Buru Batzar del PNV, José Antonio Suso, ha afirmado que la negociación presupuestaria en Álava está avanzando "de forma adecuada" y ve "mimbres" para que se pueda lograr un acuerdo. Por otra parte, ha señalado que espera que EH Bildu no opte por "salir en la foto con el PP" para "tumbar" los Presupuestos de Vitoria con la intención de "desgastar a Urtaran".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, al proceso negociador para lograr aprobar las cuentas de Álava y de Vitoria de 2018, ya que los equipos de Gobierno no tienen la mayoría suficiente para sacarlos adelante.

En relación a la negociación de las Cuentas en Vitoria, Suso, tras señalar que las negociaciones de ayuntamientos y Diputación son "aparte", ha señalado que, mientras que en Vitoria "no hay negociaciones porque el PP no quiere", en la Diputación "se está avanzando de forma adecuada".

Según ha manifestado, se están "poniendo los puntos" como para poder cerrar un acuerdo. "Siempre las pequeñas cosas quedan para el final porque siempre quedan asuntos que no se cierran en los primeros días de negociación pero yo creo que con los mimbres que hay, hay posibilidad de que en Diputación tengamos presupuestos en 2018", ha manifestado.

PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO

En el caso del Ayuntamiento de Vitoria, ha asegurado que negocian con las dos fuerzas que "se puede negociar", -EH Bildu y PP-, porque Podemos e Irabazi ya "han dicho que no quieren negociar y se autoexcluyeron".

En el caso del PP, ha señalado que esta formación ha trasladado que no ve "posibilidades de llegar a un acuerdo porque Urtaran no tiene ninguna capacidad de negociar". A su juicio, eso es "lo que hay que decir cuando no hay más argumentos".

El dirigente jeltzale ha afirmado que, desde que en junio de 2015 Gorka Urtaran fue investido como alcalde y se "desalojó" a Javier Maroto, el PP "ya tomó la decisión de que no nos iba a dar ni agua, salvo acuerdos puntuales". Por lo tanto, ha asegurado que las posibilidades de llegar a un acuerdo presupuestario con el PP "me han parecido siempre prácticamente una ilusión".

"Siempre hay que buscar disculpas para trasladar que la culpa es del contrario", ha señalado. Suso ha indicado que el PP ha presentado enmiendas por valor de 18 millones y algunas de ellas suponen "dejar sin presupuesto" a los proyectos del tranvía universidades y el autobús eléctrico.

"Lo han tenido muy fácil para que esos proyectos no se lleven a cabo, en los presupuestos del Gobierno vasco han tenido la posibilidad de eliminar la partida pero lo han llevado al Ayuntamiento de Vitoria. Son elementos que hacen muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo presupuestario pero, no tanto por las partidas, sino porque el PP no quiere que Gorka Urtaran tenga presupuestos ni este año, ni el anterior, ni el anterior. No espero más que lo que está sucediendo, que no va a haber ninguna posibilidad de llegar a acuerdos con el PP en ningún caso", ha añadido.

En el caso de EH Bildu, ha explicado que esta formación les ha trasladado cuatro propuestas concretas y el equipo de Gobierno ya le ha comunicado que están "dispuestos a negociarlas y ponerlas en marcha".

Suso ha indicado que se está hablando y manteniendo reuniones, aunque "de momento no se ha avanzado más que en esas meras negociaciones", que desconoce "si terminarán dando un resultado positivo".

El dirigente jeltzale ha precisado que el alcalde ya ha trasladado a EH Bildu la posibilidad de llegar a un acuerdo con las propuestas que han puesto encima de la mesa.

"Si se niegan a eso solamente van a demostrar lo que pasó el año pasado que quieren tumbar el Presupuesto para desgastar a Urtaran y van a salir en la foto con el PP porque la única posibilidad de que los Presupuestos de Vitoria decaigan es que Bildu vote con el PP, no sirve otra matemática. EH Bildu que nos acusa de llegar a acuerdos con el PP, no tiene ningún problema en Vitoria en apoyar sus votos con los del PP para tumbar el Presupuesto. Espero que este año no haga lo mismo", ha manifestado.

Sobre la postura de Irabazi y Podemos, ha indicado que el primer año se alcanzó un acuerdo y algunas partidas estaban ligadas a la venta de patrimonio municipal que finalmente no se pudo producir y ellos trasladaron su "protesta" porque entendían como se "había incumplido" el Presupuesto. "Todavía eso colea (..) y viene de ahí su negativa a firmar un acuerdo presupuestario", ha manifestado.

REFORMA FISCAL

Por otra parte, ha afirmado que la reforma fiscal pactada por PNV, PSE y PP permite tener "más ingresos" para mantener los servicios sociales y el bienestar y, por otra parte, "nos hace más atractivos".

En concreto, ha destacado que los tipos estaban tres puntos por encima del Estado, "de lo que tenían comunidades autónomas que se quejan ahora amargamente de nuestra propuesta como Cantabria o La Rioja" y eso posibilitaba que algunas empresas pudieran decidir modificar su domicilio social, lo que "sí afecta a la recaudación".