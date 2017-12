Madrid. el ayuntamiento de madrid lanza un 'spot' contra los juguetes sexistas en 'disney channel'

6/12/2017 - 10:46

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña para plantar cara a los juguetes sexistas apelando directamente a los niños y niñas, que en los próximos días podrán ver un 'spot' en el canal infantil 'Disney Channel' y en salas de cine donde varios menores se rebelan contra los juguetes estereotipados y reivindican su "libertad para jugar".

"¡Los soldados también quieren cocinar!", es el grito de guerra de un niño disfrazado de militar que llevar por arma una cuchara sopera. Con esta campaña, el Área de Género y Diversidad que coordina la concejala Celia Mayer pretende luchar contra los "estereotipos de género que tradicionalmente asocian determinados colores, juguetes y actividades a un género u otro".

Y es que "niños y niñas deben poder tener libertad para decidir a qué quieren jugar y qué quieren ser, hoy y en el futuro", explicó el Ayuntamiento. La pieza televisiva muestra cómo los niños se rebelan contra los juguetes asociados a su género porque, como clama una de las protagonistas, "¡ya está bien de tanto rosa!".

Asimismo, la campaña está acompañada de un manifiesto con consignas como 'nuestra imaginación no tiene límites', 'a la hora de jugar no hay reglas' o 'no somos rosas o azules, nos gustan todos los colores'.

De esta manera, la campaña no va dirigida a los padres sino que apela directamente a los niños y niñas para que entiendan que los juguetes no van asociados a un género u otro, transmitiendo "en un tono positivo que no se trata tanto de dejar de jugar con determinados juguetes como de no tener límites a la hora de escoger con qué o a qué jugar", según el Consistorio.

En la web 'libertadparajugar.madrid.es' está recogido el manifiesto que proclaman los niños y niñas en el 'spot', mientras que la campaña también estará presente en cines para ser proyectado antes de películas infantiles, redes sociales, mupis de las calles o publicidad de páginas web y revistas infantiles.

(SERVIMEDIA)

06-DIC-17

GIC/gja