Susana Díaz aboga por reformar la Constitución con "honestidad" y "responsabilidad" para seguir "progresando"

6/12/2017 - 12:54

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este miércoles, 6 de diciembre, cuando se conmemora el día de la Constitución española de 1978, que "la mejor manera de defender" la Carta Magna "es reformarla desde la honestidad, la responsabilidad y la generosidad".

"Es urgente y necesario que lo hagamos para que sigamos progresando al menos otros 39 años más", ha escrito la presidenta de la Junta en un comentario en su cuenta de Twitter, donde argumenta que "la mejor manera de defender nuestra Constitución es reformarla desde la honestidad, la responsabilidad y la generosidad".

La presidenta de la Junta andaluza se ha desplazado a Madrid para asistir este miércoles a la conmemoración del aniversario de la Constitución. En ese marco, y en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, ha insistido en la idea de "la necesidad de reformar lo que nos ha ido bien" para que así se continúe "durante otros 39 años".

En esa línea, ha expresado su deseo de que, "cuando acabe la jornada de hoy, todos los que tienen la responsabilidad de poder sacar adelante la reforma" de la Carta Magna "pongan la Constitución, el Estado de derecho y nuestra democracia por encima de otros intereses partidarios o personales".

Díaz ha añadido que "quienes confiamos en la Constitución, la defendemos, y sabemos que ahí están los mejores años de este país, sabemos que hay que cambiarla cuanto antes, reformarla, que no sustituirla ni impugnarla como están haciendo otros", según ha precisado.

La presidenta, no obstante, ha indicado que no le ve "voluntad" de emprender una reforma de la Constitución "ni a Podemos ni al PP", los primeros porque "quieren cambiarlo todo" e "intentarán que esa reforma no sea posible", y los 'populares' porque el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, está "en su estado puro", y así "no es un reformista convencido" ni está "dispuesto a poner toda la carne en el asador para dar a este país la reforma necesaria que garantice el modelo de convivencia en los próximos años".

RECUERDO A MANUEL MARÍN

Susana Díaz ha dedicado también unas palabras de recuerdo al expresidente del Congreso de los Diputados Manuel Marín, fallecido esta semana, de quien ha recordado que defendía que "lo importante no eran las personas, sino las instituciones", que permanecen.

La presidenta andaluza ha destacado que Marín fue "un hombre de la Transición" que se sentía "orgulloso" de ello, y ha relevado que pudo "aprender muchísimo de él en los últimos años y meses". "Manchego, español, europeísta, como él se definía", era "una magnífica persona", según ha incidido la dirigente socialista.