El PPN presenta enmiendas para "revertir la asfixiante reforma fiscal del cuatripartito"

6/12/2017 - 13:09

El Partido Popular de Navarra ha presentado enmiendas al proyecto de ley de medidas tributarias pactado por el cuatripartito, unas enmiendas con las que pretende "revertir la asfixiante reforma fiscal y la nueva sangría a los navarros".

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado en una nota que "el cuatripartito y el Gobierno han elaborado una reforma fiscal únicamente con afán confiscatorio, con el único propósito de recaudar más, y ni siquiera para emplearlo en mejorar las prestaciones que se ofrecen a los navarros, sino que ese dinero confiscado lo emplean para sus políticas nacionalistas vascas, lo cual es una insensatez".

En opinión de la dirigente 'popular', "los navarros están ya sufriendo las consecuencias de la sanguinaria reforma fiscal de 2016, como hemos comprobado sobre todo a la hora de hacer la declaración de la renta y ahora se les pide un esfuerzo extra, sin justificación alguna, convirtiéndoles en los españoles que más impuestos pagan".

Ana Beltrán ha continuado señalando que "acabamos de pasar una dura crisis económica, que ha supuesto una considerable carga a los ciudadanos y a las empresas, y ahora es el momento de la recuperación, es el momento de devolver a los navarros ese esfuerzo que han hecho, es el momento de bajar los impuestos". "Así lo han entendido la mayoría de las comunidades autónomas, que están bajando la presión fiscal a sus ciudadanos, incluido el País Vasco, comunidad gobernada por el PNV. No es de recibo que en Navarra no sólo no se bajen, sino al revés, que se vuelva a someter a los navarros a una sangría, exigiéndoles más y más sin darles nada a cambio", ha añadido Beltrán.

La presidenta de los 'populares' navarros ha afirmado que "ni personas ni empresas merecen esto, por eso desde el Partido Popular de Navarra hemos presentado enmiendas para revertir lo más injusto de la reforma fiscal, aquello que más preocupa a los ciudadanos y a las empresas".

En primer lugar, el PPN ha presentado enmiendas a la ley del IRPF, que "es la que más afecta directamente a las personas". Propone "suprimir el artículo con el que pretenden acabar con las deducciones por compra de vivienda, pues nos parece injusto que las personas que compren una casa a partir de ahora no puedan acceder a las mismas deducciones que los que la compraron en años anteriores".

Igualmente, el PPN plantea suprimir el artículo que elimina las deducciones por ahorro y las nuevas tablas respecto a las deducciones por planes de pensiones. "No podemos entender que este gobierno haya decidido desincentivar el ahorro, cuando de lo que debería darse cuenta es que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, y que ellos lo utilicen en aquello que mejor consideren", ha apuntado.

"Además, estamos comprobando que, debido a la inversión de la pirámide poblacional, vamos a tener en el futuro un problema serio con el sostenimiento de las pensiones, por lo que es más necesario que nunca incentivar los planes de pensiones", ha añadido.

Por otro lado, en el Impuesto de Patrimonio, "atendiendo una de las reivindicaciones de las empresas, especialmente las empresas familiares", propone suprimir la tributación de los bienes afectos a la actividad empresarial, "uno de los tributos más injustos teniendo en cuenta que somos no sólo la única comunidad española que lo tiene, sino incluso la única región europea".

En el Impuesto de Sociedades, el PPN plantea volver a las tablas anteriores en la tributación de las pymes y las grandes empresas.

En cuanto al Impuesto de Donaciones y Sucesiones, el PPN quiere volver también a la situación anterior, "pues no podemos aceptar esta nueva vuelta de tuerca del cuatripartito".

En definitiva, Ana Beltrán ha defendido que se trata de enmiendas "encaminadas a evitar que el Gobierno de Navarra destroce aún más la economía navarra, a evitar que acabe con el desarrollo económico de nuestra comunidad, pues si las personas no tienen incentivos para ahorrar o para comprar viviendas, si las empresas se ven asfixiadas a impuestos, y si no se ven mejoras en las prestaciones que el Gobierno ofrece a cambio, Navarra se convertirá en un desierto".