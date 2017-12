Día constitución. susana díaz ve que no hay "voluntad" de pp ni podemos de hacer la "urgente" y "necesaria" reforma constitucional

6/12/2017 - 12:38

La presidente de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, defendió este miércoles que hay que reformar "cuanto antes" la Constitución pero lamentó que no ve "voluntad" en ello ni en Podemos ni en el Partido Popular.

Al llegar al Congreso para participar en la recepción con motivo del aniversario de la Constitución, Díaz ensalzó que los que aman la Constitución y a España saben de "la necesidad de reformar lo que nos ha ido bien porque es la mejor manera de cuidarlo para otros cuarenta años más".

Así, pidió que "todos" los que tienen "responsabilidad pongan los intereses de este país, Constitución, Estado de Derecho y democracia, por encima de interese partidarios o personales".

Tras recordar a Carme Chacón y a Manuel Marín, socialistas fallecidos este año, Díaz insistió en que es "urgente" esta reforma pero no sustituir ni impugnar la Constitución. Así, reconoció que no ve voluntad ni en Podemos ni en PP de hacerlo. "Unos porque no reconocen la transición y quieren impugnar aquello para no reconocer lo mucho y bueno", dijo sobre al formación que lidera Pablo Iglesias.

Por su parte, señaló que el presidente Rajoy está "en estado puro" y "no es precisamente un reformista convencido ni alguien dispuesto a poner toda la carne en el asador".

FINANCIACIÓN

Así, la presidenta de la Junta de Andalucía denunció que no ve a Rajoy tampoco "interesado en cumplir su palabra y reformar" el sistema de financiación autonómica.

Aseguró que Rajoy "se quiere aprovechar" del "esfuerzo" de las comunidades autónomas y de los ayuntamiento para saltarse el en año 2018 el "déficit excesivo" y así "llegar limpio de polvo y paja en el último tramo" para, antes de las elecciones, hacer los "regalitos fiscales a los que nos tienen acostumbrados".

Díaz señaló que no ve ningún "movimiento real" para actualizar el modelo de financiación, por lo que pidió al Ejecutivo que luego no diga que "no han tenido tiempo".

En este sentido, criticó que el Gobierno tiene a los gobiernos autonómicos "envueltos en líos distintos para ver si van enfrentando territorios" y dijo que este país necesita "acuerdos y proyecto colectivos y eso solo se garantiza con trato igual a todos ciudadanos, vivan donde vivan".

Por ello, denunció que el Ejecutivo se comprometió en la Conferencia de Presidente de enero a tener para este 2017 un nuevo modelo de financiación. "Cuando alguien falta a su palabra mal camino lleva", dijo Díaz, antes de concluir que no ve "voluntad de cambiar la Constitución" y que "no tiene nombre que no haya convocado el Gobierno el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)" y espera que "lo haga antes de final de año".

