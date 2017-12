Día constitución. rajoy: "no voy a aprobar el modelo de financiación autonómica sin el psoe"

6/12/2017 - 12:46

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este miércoles que no va a aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica sin el concurso del PSOE, alegando que lo "sensato y razonable" es hacerlo con un "gran consenso".

El jefe del Ejecutivo se expresó en estos términos al llegar al Congreso de los Diputados para participar en la recepción oficial con motivo de los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución, al ser preguntado si cumplirá con su compromiso de aprobar un nuevo modelo de financiación.

"Yo no voy a aprobar el modelo de financiación autonómica, entre otras cosas porque no puedo y tampoco porque no quiero, sin el PSOE, que como es sabido gobierna en un número importante de comunidades autónomas", sentenció Rajoy, para acto seguido asegurar que su disposición es "total" si los socialistas lo apoyan.

Rajoy recomendó a quienes dicen que "esto urge" que se "apliquen a trabajar", ya que con los 137 diputados que tiene el PP "no se puede aprobar ningún modelo de financiación". "Y lo dice alguien a quien el actual modelo no le gusta, ya que fue aprobado por el PSOE con los votos en contra de esta cámara del PP", apostilló.

Consideró que esta es una "razón más" para que el nuevo modelo de financiación sea producto de "un gran consenso" y "un gran acuerdo". A juicio de Rajoy, esto sería "lo sensato y razonable" y precisamente de lo que se habló en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero en el Senado.

"Estoy a disposición de todo el que quiera hablar del modelo de financiación", insistió el jefe del Ejecutivo, al tiempo que advirtió de que "los demás tienen que poner algo de su parte para que se pueda aprobar".

(SERVIMEDIA)

06-DIC-17

MFN/gja