Cifuentes ve "urgente" un nuevo sistema de financiación autonómica porque el actual es "muy perjudicial" para Madrid

6/12/2017 - 13:28

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido este miércoles al Gobierno central, en acuerdo con el PSOE, que apruebe de forma "urgente" un nuevo sistema de financiación autonómica porque el actual es "muy perjudicial" para la región de Madrid y los madrileños.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Durante los fastos institucionales del Día de la Constitución que se celebran en el Congreso de los Diputados, Cifuentes ha recordado el actual modelo de financiación autonómica recordando que fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que, a su juicio, "perjudica a todos y a nadie gusta".

"Estamos todos pidiendo que se apruebe un nuevo modelo, que está obsoleto, que es muy perjudicial para la Comunidad de Madrid. Cada madrileño está recibiendo 229 euros menos que la media del resto de los españoles cuando es la Comunidad que de largo aporta más vía recaudación de impuestos. Y aportamos el 70 por ciento al fondo que garantiza los servicios público a todas las comunidades. Esos euros de menos que cada madrileño recibe son en total 1.400 millones que la Comunidad ha dejado de recibir par financiar la Educación, los Servicios sociales y Educación", ha esgrimido.

Por eso, la presidenta madrileña quiere un nuevo sistema de financiación "lo antes posible", por lo que ha pedido "responsabilidad" al PSOE y a las comunidades socialistas porque entiende que sin ellas el nuevo modelo no se puede aprobar.

"Es un gobierno que está en minoría, presidido por Rajoy y es absolutamente inviable que puede aprobar en solitario ese modelo, ya que el PSOE está gobernando en muchas comunidades. Le pido a los presidentes socialistas lealtad y querer llegar verdaderamente a un modelo viable para todos", ha dicho.

Cifuentes ha avanzado que tratarán estos asuntos en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará antes de que termine el año. "Antes se han convocado las comisiones técnicas La semana pasada remitimos al Hacienda las observaciones de cada comunidad al dictamen de los expertos. A partir de ahí vamos a ir avanzando y esperamos poder llegar cuanto antes al nuevo modelo", ha apuntado.

Y es que para la titular del Ejecutivo regional, el nuevo sistema "urge" y así se lo ha transmitido al presidenta del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy. "En la primera entrevista cuando fui elegida presidente ya se lo dije, pero es algo que él también piensa. Ha dicho en muchas ocasiones que urge, pero es absolutamente imprescindible que el PSOE llegue a un acuerdo con el PP para reformar el sistema de financiación", ha reiterado a los periodistas.

Preguntado por la propuesta del candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña de que el Gobierno de la Nación condone la deuda a este territorio, Cifuentes ha tildado la idea de "impresentable" y cree que obedece a "motivos electoralistas".

"No se puede sentar un precedente gravísimo condonando la deuda a aquellos que han gestionado mal y sobre todo que eso al final provocaría una agravio a las comunidades que con mucho esfuerzo hemos gestionado para podernos financiar en los mercados y tenemos que pagar nuestra deuda con los bancos. No lo comparto en absoluto. No se puede premiar a quienes gestionan mal y no se puede pagar con el dinero de todos los españoles las aventuras separatistas o independentistas de algunos como en Cataluña, que es básicamente a los que han destinado los recursos públicos en los últimos años", ha explicado.