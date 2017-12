Arrimadas dice que el voto de Cs es para reformar la Constitución y no para destruirla

6/12/2017 - 13:29

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defendido este miércoles que el voto de su partido es para reformar la Constitución en vez de destruirla, y ha alegado que es necesaria una reforma constitucional para que los principios de la Carta Magna sigan vigentes y estén actualizados.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Durante un acto en la plaza Universitat de Barcelona con motivo del Día de la Constitución, ha afirmado que, aunque "algunos quieren que se deje de celebrar la Constitución", se va a seguir celebrando por muchos años, porque fue un momento histórico que recuperó la esperanza en el futuro y en que España se abrió al mundo, según ella.

"La Constitución no es solo un conjunto de artículos y letras, es un conjunto de valores y principios: la unión, la solidaridad, la igualdad, la libertad, el pluralismo político", y ha acusado a los soberanistas de centrarse en la identidad excluyente.

También ha defendido una reforma constitucional para que los principios de la Carta Magna sigan vigentes, y considera que solo quienes creen en los valores de la Constitución pueden impulsar su reforma: "Estamos en el siglo XXI y tenemos el deber histórico de que la Constitución siga vigente y actualizada. Es por eso que la incluimos en nuestro programa".

CRÍTICAS A PUIGDEMONT Y JUNQUERAS

La candidata ha dirigido unas palabras para los candidatos de JuntsxCat y de ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras: ha dicho que no le extraña que "no les guste nada la Constitución con el bodrio de ley de transitoriedad que presentaron en el Parlament".

"No me extraña que no les guste la Constitución con las barbaridades que les gustaría implantar con esa hipotética Catalunya independiente que no va a llegar", ha añadido.

Ha dicho que los partidos soberanistas no creen en los principios de igualdad, sino que defienden identidades excluyentes, y ha lamentado que nada de lo que se ponga en la Constitución va a convencerles: "Ellos, cuanto peor, mejor".