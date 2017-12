CCOO alerta del "inicio de la privatización" del albergue juvenil 'castillo de San Servando' de Toledo

6/12/2017 - 13:43

El sindicato CCOO ha alertado del "inicio de la privatización" del albergue juvenil 'castillo de San Servando' de Toledo, al asegurar que la Consejería de Educación contrató a una empresa privada para ocuparse de las labores de conserjería del centro en turno de noche durante los pasados meses de julio, agosto y septiembre, coincidiendo con el periodo vacacional de los ordenanzas del albergue.

"En vez de utilizar su propia bolsa de trabajo de ordenanzas, creada por una convocatoria pública y proceso selectivo, la Consejería contrató a una empresa privada que ni siquiera cubrió la totalidad de las funciones que realizan los ordenanzas", afirma en nota de prensa el coordinador del Sector Autonómico de la FSC-CCOO de Toledo, Juan Bautista.

"El gobierno de Cospedal cerró el Albergue Juvenil de Seseña, ahora el gobierno de Page privatiza servicios en el Albergue Juvenil Castillo de San Servando", lamenta González, que recuerda la Consejería de Educación también ha contratado ahora a una empresa privada para cubrir vacantes de limpieza en varios institutos de Ciudad Real y ha encargado a una ETT la cobertura de una vacante de ordenanza en el CIFP Aguas Nuevas de Albacete.

En el caso del Castillo de San Servando, el responsable de CCOO relata que la Consejería contrató a la empresa Navalservice con domicilio social en Madrid, para atender la demanda del Comité Empresa de los Servicios Periféricos de Empleo y Hacienda de medidas de seguridad para las instalaciones del albergue juvenil.

"La sorpresa viene cuando se constata que esta empresa no trajo vigilantes de seguridad para prestar servicio en el albergue, sino 'Auxiliares de Vigilante de Seguridad y Similares No Habilitados', cuya ocupación no se corresponde con la del personal de seguridad y sí con labores de Conserjería", ha argumentado.

El comité de Empresa, presidido por CCOO, interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo "porque la contratación del Servicio de Atención Nocturna privado supuso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los ordenanzas, al eliminar el turno de noche, procediéndose a ello de forma unilateral desde la Junta".

Ante esta denuncia, la administración convocó el 11 de julio una reunión urgente para negociar "a posteriori" las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que se habían empezado a producir el día 1 de ese mismo mes.

Además, CCOO añade que la Junta, "aprovechando que los miembros del comité de empresa se encontraban de vacaciones, llegó a un acuerdo con un grupo de ordenanzas y con dos delegados de STAS Intersindical (ambos, también ordenanzas de San Servando), saltándose a la representación legal de los trabajadores".

"Al comprobar estos hechos, la Inspección de Trabajo advirtió de nuevo contra el proceder de la consejería, que incumplió la legislación laboral puesto que la negociación de los Calendarios Laborales en las administraciones públicas se realiza previo acuerdo con la representación legal de los trabajadores, y no mediante acuerdos individuales con las personas prestadoras del servicio"

Bajo el punto de vista del sindicato, la Consejería "no puede pactar un acuerdo bilateral con un grupo de trabajadores movidos por la voluntad de negociar individualmente la prestación de sus servicios a la Administración". "Esta forma de actuar dejaría a la arbitrariedad de las partes el establecimiento de las condiciones de trabajo en la Administración, eludiendo las funciones que tienen encomendadas los representantes legales de los trabajadores", subraya González.

"Cuestionamos la falta de compromiso de la Consejería de Educación con sus recursos y con su personal. Advertimos que Educación está gestando una progresiva privatización de sus servicios, como recientemente ha ratificado la propia consejería con las privatizaciones de Limpieza en Ciudad Real y de conserjes en Albacete, incumpliendo el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta", apunta.

También denuncia el "oportunismo" de los dos delegados del STAS Intersindical, que "en burdo ejercicio de corporativismo no han dudado en ponerse del lado de la empresa, de la privatización y de sus propios intereses particulares. Prefieren que el turno nocturno lo hagan trabajadores de una empresa privada".

Por ello, CCOO ha instado a este sindicato a que, "como tiene a gala y como siempre ha hecho", se sume también en el Castillo de San Servando a la defensa del servicio público prestado por empleados públicos.