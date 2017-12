Tarazona reconoce la labor de la Guardia Civil y su contribución a la sociedad

6/12/2017 - 14:05

El Ayuntamiento turiasonense ha entregado este miércoles el reconocimiento público 'Ciudad de Tarazona' 2017 a la Guardia Civil de la localidad zaragozana por su vocación de servicio y su aportación a la sociedad.

TARAZONA (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, quien ha agradecido su trabajo "tanto para hacer de Tarazona una ciudad mejor, así como su contribución para el avance y la grandeza de nuestro país".

Durante su intervención, Beamonte también ha valorado la colaboración que la Guardia Civil presta al ayuntamiento porque "no ha existido un día en que una llamada no haya sido atendida ni un evento, cubierto". "La Benemérita es referencia en muchos pequeños municipios, desde su fundación está ligada al territorio. Sin ella, la vida en los municipios no puede entenderse, están en los grandes y pequeños momentos", ha señalado.

Asimismo, ha ensalzado los principios que guían a la Guardia Civil: atender y proteger a las personas y velar por el cumplimiento de la ley, afirmando que "la seguridad y la existencia de un marco normativo claro son garantía para avanzar".

Precisamente seguridad y estabilidad son para Beamonte dos elementos que definen la Constitución del 78 de la que ha reivindicado su vigencia. "La Carta Magna dota a nuestro país de un marco de estabilidad, de seguridad, de convivencia que, incluso, ha permitido hacer frente a desafíos difícilmente previstos en el momento de su redacción a los que hemos podido responder con solvencia y tranquilidad", ha asegurado.

Por eso, cualquier cambio, ha dicho, "debe hacerse con visión de conjunto, no buscando soluciones a problemas parciales; con acuerdo amplio y, sobre todo, desde un profundo sentido de Estado".

Finalmente, el alcalde ha tenido palabras de recuerdo para los fallecidos en acto de servicio que "entregaron su vida en defensa de la libertad y de la seguridad de los españoles".

TRABAJO COORDINADO

También la concejala de Cultura, Waldesca Navarro, ha destacado la "profunda vocación de servicio" de quienes componen la Guardia Civil. "Nos socorren, nos ayudan, llegan a entendernos en las peores situaciones, y su máxima preocupación no es otra que nosotros, los ciudadanos", ha ejemplificado.

Por su parte, el teniente jefe de la Compañía de Tarazona de la Guardia Civil, José Francisco Plou, ha resaltado asimismo el trabajo coordinado y diario con el ayuntamiento, la Policía Local y otras instituciones de la localidad para garantizar la seguridad en el municipio.

"Los hombres y mujeres que componen este Cuerpo se deben al ciudadano, dejando de lado cualquier creencia e ideología, velando únicamente por el cumplimiento de la ley para garantizar el bienestar del conjunto de los españoles ", ha afirmado.

La Guardia Civil lleva desde 1846 asentada en Tarazona y está compuesta por las siguientes unidades: Intervención de Armas, Unidad de Seguridad Ciudadana, Equipo de Rescate de Montaña, Patrulla de Protección de la Naturaleza, Equipo de Policía Judicial y Destacamento de Tráfico.