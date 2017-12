La CUP no se reconoce en la Constitución y no quiere una "versión catalana"

6/12/2017 - 14:29

Defiende una norma que constitucionalice derechos y propone internalizar sectores estratégicos

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El candidato número 3 de la CUP-Crida Constituent por Barcelona, Vidal Aragonès, ha asegurado este miércoles que nunca se han reconocido en la Constitución, y ha avisado de que no quieren para Catalunya una "versión catalana" de ella.

En rueda de prensa, ha asegurado que la Carta Magna hizo que "no cambiara nada" porque niega el derecho a la autodeterminación, permite la constitucionalización del sistema capitalista y la instauración de la jefatura de Estado en la monarquía, ha dicho.

Ante eso, el candidato aboga por un proceso constituyente distinto al formado para la Constitución, que se hizo "de una forma cerrada en los despachos", y asegura que se debe construir desde la base y con una asamblea constituyente.

"No nos sirve replicar una Constitución española en versión catalana", y ha subrayado que una norma catalana debe garantizar los derechos colectivos, sociales y laborales de forma tutelable, mientras que en la española solo hay reconocidos 14 derechos fundamentales y que una catalana debe constitucionalizar todos los derechos fundamentales, según él.

PROTOCOLO POBREZA ENERGÉTICA

Lo ha dicho en un acto de campaña ante la sede de Endesa, después de que una juez haya anulado el protocolo catalán contra la pobreza energética por un defecto de forma y de competencias, Aragonès ha dicho que la magistrada lo justifica en la "suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la ley de pobreza energética".

Aragonès ha asegurado que al TC no le importa que un ciudadano no pueda pagar la luz o la hipoteca, y que en Catalunya "se ha llegado a morir por el frío", en alusión a la anciana de Reus (Tarragona) fallecida hace un año, y ha reprochado al tribunal que se preocupe más por proteger a las grandes empresas.

Acompañado de la candidata número 1 por Girona, Natàlia Sánchez, Aragonès ha dicho que la CUP tiene preparada una batería de propuestas para revertir todas las situaciones de pobreza, los decretos de la dignidad como alternativa a la situación de pobreza, y que uno de ellos pasa por recuperar la ley de pobreza energética.

GESTIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS

Precisamente, los decretos de la dignidad y la implementación de una república son las "dos patas" sobre las que compartir estrategia, según Aragonès, que ha reiterado que la CUP no apoyará a quienes no den pasos en la construcción republicana y que no fallará a aquellos que votaron el 1-O.

Vidal Aragonès ha propuesto también asumir una gestión directa de los sectores estratégicos para acabar con la pobreza energética con una nueva normativa que garantice los suministros básicos, señalando que ya han hecho en algunos municipios en que gobiernan, y ha criticado el "boicot a la república" de las grandes empresas.

CONSELL DE GARANTIES

Respecto al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que señala que la destitución del Govern es inconstitucional, Aragonès ha pedido a las fuerzas constitucionales que "respeten su normativa", y ha mostrado su solidaridad con el Govern cesado y los trabajadores destituidos por una decisión que consideran ilegal.

Ha recordado también que recientemente el TC también concluyó que la modificación del reglamento del Parlament era legal, y ha solicitado a aquellos que "gritaron que se estaban vulnerando derechos" que pidan perdón.